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極簡控最愛！日本「一片式皮革包」爆紅　到手自己組裝超特別

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▲Nendo 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲日本設計品牌Nendo 推出簡約「一片式皮革包」大獲好評。（圖／翻攝自品牌官網）

編輯／Ann 圖／翻攝自品牌官網

極簡風當道，毫無Logo的手袋成為小資女通勤時的愛用品，現在日本針對這一特性做延伸，設計品牌Nendo運用一整片皮革為靈感將它周圍放入暗扣，然後不經過加工直接將皮革送到客人手中，最後自行組裝成手袋，簡化運輸成本且輕巧受到不少好評。

▲Nendo 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Nendo 。（圖／翻攝自品牌官網）

來自日本的設計品牌Nendo總會在生活中尋找靈感，往往命中極簡控的喜好，此次推出一款「整片式皮革包」，製作過程是運用切割技術將周圍皮革裁成可以組裝的樣式，接口處也放入了用於固定的鉚釘釦，還能看到相互對稱的短手提帶，不過製作到此結束，包款會以平鋪的皮革方式運輸到消費者手中，收到後經過自行組裝手袋，將鉚釘一一扣上就會成為立體的包款。

▲Nendo 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Nendo 。（圖／翻攝自品牌官網）

可以看到成品的模樣不僅外觀皮革相當平滑，也不需要擔心受到運輸過程的擠壓，而最初在接口位置的鉚釘則成為包款的另類亮點，品牌也延續這個概念陸續推出不同造型，包款長柄、正方形以及各色種類材質提供挑選，商品曝光之後也受到簡約控們的推崇，或許大家可以期待來台灣開賣的消息。

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關鍵字：

設計, 質感, 日本, Nendo, 包包, 手提包, 皮革
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