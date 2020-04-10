吉吉哈蒂德竟把小魚餅乾倒進香奈兒包！還穿全套小香打電動

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@gigihadid、CHANEL官網

在全世界因疫情陷入緊張的時刻，明星、網紅們擔當起榜樣，呼籲大家盡量減少外出，需要經常往返許多國家的時尚超模也不例外，像是吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），近日就在IG上分享了自主隔離日常，躺在沙發上慵懶打電動的模樣特別親民，不過身上的服裝造型卻一點也不隨興，連在家都保持時尚的最佳狀態，不免讓人讚嘆：「超模的生活真不簡單！」

選擇待在家中，減少群眾接觸，保護自己也保護身邊的人，已是現在許多人的日常，超模吉吉哈蒂德則是決定與家人在自家農場避避風頭，並順便稍作休息，在居家防疫期間，吉吉哈蒂德喜歡替家人下廚、騎騎馬，當然也和大家一樣喜歡打電動。

在吉吉哈蒂德上傳的照片中，可見她全身裝扮超完善且時髦，身穿CHANEL香奈兒 2020 春夏系列紅色條紋毛衣與西裝外套，搭配同色系牛仔褲與春夏款水鑽涼鞋，仔細看還能發現吉吉哈蒂德甚至用迷你小香包來裝小魚餅乾！全副武裝躺在沙發上玩著Switch的賽車遊戲，衝突畫面感引起討倫。

原來居家防疫的期間，吉吉哈蒂德收到了雜誌邀請寄來的服裝，她思索如何為這套服裝拍攝穿搭照，最後則決定為它呈現出這段期間最真實的樣貌，讓許多同樣在家中防疫的粉絲們特別有感，紛紛留言：「為什麼吉吉居家隔離也能這麼時尚？」、「來玩動物森友會！」

▲吉吉哈蒂德腳上同款香奈兒水鑽涼鞋，NT＄42,200。



▲香奈兒迷你小羊皮化妝包，NT＄135,500。



►今夏最療癒的小包！莫莉、吉吉哈蒂德示範Whitney Bag「5種新色美翻」



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App