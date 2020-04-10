fb ig video ETtoday search mobile

吉吉哈蒂德竟把小魚餅乾倒進香奈兒包！還穿全套小香打電動

>

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@gigihadid、CHANEL官網

在全世界因疫情陷入緊張的時刻，明星、網紅們擔當起榜樣，呼籲大家盡量減少外出，需要經常往返許多國家的時尚超模也不例外，像是吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），近日就在IG上分享了自主隔離日常，躺在沙發上慵懶打電動的模樣特別親民，不過身上的服裝造型卻一點也不隨興，連在家都保持時尚的最佳狀態，不免讓人讚嘆：「超模的生活真不簡單！」

▲超模防疫。（圖／翻攝自IG）

選擇待在家中，減少群眾接觸，保護自己也保護身邊的人，已是現在許多人的日常，超模吉吉哈蒂德則是決定與家人在自家農場避避風頭，並順便稍作休息，在居家防疫期間，吉吉哈蒂德喜歡替家人下廚、騎騎馬，當然也和大家一樣喜歡打電動。

在吉吉哈蒂德上傳的照片中，可見她全身裝扮超完善且時髦，身穿CHANEL香奈兒 2020 春夏系列紅色條紋毛衣與西裝外套，搭配同色系牛仔褲與春夏款水鑽涼鞋，仔細看還能發現吉吉哈蒂德甚至用迷你小香包來裝小魚餅乾！全副武裝躺在沙發上玩著Switch的賽車遊戲，衝突畫面感引起討倫。

▲超模防疫。（圖／翻攝自IG）

原來居家防疫的期間，吉吉哈蒂德收到了雜誌邀請寄來的服裝，她思索如何為這套服裝拍攝穿搭照，最後則決定為它呈現出這段期間最真實的樣貌，讓許多同樣在家中防疫的粉絲們特別有感，紛紛留言：「為什麼吉吉居家隔離也能這麼時尚？」、「來玩動物森友會！」

▲超模防疫。（圖／翻攝自IG）

▲吉吉哈蒂德腳上同款香奈兒水鑽涼鞋，NT＄42,200。

▲超模防疫。（圖／翻攝自IG）

▲超模防疫。（圖／翻攝自IG）

▲香奈兒迷你小羊皮化妝包，NT＄135,500。

►今夏最療癒的小包！莫莉、吉吉哈蒂德示範Whitney Bag「5種新色美翻」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Gigi Hdid, CHANEL, 香奈兒, 居家隔離
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

玄彬歷任女友大公開！共通點是「波浪捲髮」　快燙同款擄獲歐巴的心

玄彬歷任女友大公開！共通點是「波浪捲髮」　快燙同款擄獲歐巴的心

買不到「朴敘俊同款」沒關係！Nike加碼2種經典配色　女友也能一起穿

買不到「朴敘俊同款」沒關係！Nike加碼2種經典配色　女友也能一起穿

星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券

星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券

日本專家： 洗衣放入順序學問大　「髒衣擺底層」好多人竟不知 小熊維尼與韓國大創櫻花季新品登場！造型擺飾超浪漫　水壺長出耳朵萌翻 《夫婦的世界》小三私下愛秀小性感　正宮不耍心機女人味更勝一籌 Uber「遺失物」最新排行出爐！LV錢包、Prada鑰匙圈上榜　第一名不意外 12星座四月運勢！9個重要日期記下來　摩羯換髮型招桃花、巨蟹健康狀況會變好 皮膚科醫生曝「0元眼周保養法」　簡單3步驟就搞定 地表最佛組合！酒精乾洗手2瓶＋護手霜才588元　清潔雙手還嫩到爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面