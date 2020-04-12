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《夫婦的世界》金喜愛戴的定情戒指好諷刺　但又美得讓人想要

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▲夫婦的世界,金喜愛,朴海俊。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲金喜愛發現丈夫有小三。（圖／愛奇藝台灣站提供）

記者李薇／台北報導

金喜愛在《夫婦的世界》裡面飾演大老婆，發現丈夫偷吃小三，整個劇情緊湊又快速，精湛的演技把妻子的內心演繹刻畫，讓許多粉絲看得入迷，成為最近話題度最高的韓劇之一；她在劇中手上戴的定情戒指，也經常在畫面上出現，有眼尖的粉絲就發現，它是出自Tiffany的設計，背後寓意似乎在諷刺這段破碎的愛情。

導演在拍攝的角度中，經常透過畫面聚焦在這款戒指上，像是金喜愛確定要對丈夫復仇的時候，又不能讓對方發現已經知道真相，只好假裝抱住對方，似乎感情還如過去一般，掩飾自己的內心，鏡頭就從兩人相擁的畫面，最後帶到金喜愛戴在無名指的戒指上，似乎在嘲笑這段已經支離破碎的感情，互相欺瞞、已經回不去從前。

▲夫妻的世界,金喜愛,Tiffany,戒指,定情戒指,配飾。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金喜愛戴的戒指是老公給的定情戒。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

而這戒指的源頭，更是當初金喜愛已經傳出身孕，老公求婚時所送的對戒，原本是象徵永誌不渝的愛情，到最後卻變成一場笑話，兩人展開諜對諜的攻防戰。

這只寓意不凡的戒指，正是出自Tiffany經典的T1系列，將Tiffany的英文首字在戒指中表現出來，金喜愛在劇中戴的就是用鑽石加強在T字的部分，醒目的帶出品牌獨特的特色，也象徵「獨立自強與恆久力量—就如同戴上它的女士那樣」，似乎跟目前金喜愛的處境一模一樣，在這變調的婚姻中，需要一肩扛起整個財務還有家中兒女的狀況，讓人心疼。

▲夫婦的世界,金喜愛,朴海俊。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲金喜愛和丈夫原本是很甜蜜的夫妻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

關鍵字：

夫婦的世界, 金喜愛, Tiffany, 戒指, 定情戒指, 配飾
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