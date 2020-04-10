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曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

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▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬宣佈大婚後工作不停擺，拍攝Max Mara 2020春夏系列大片氣場超強。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

女星曾之喬自公佈與辰亦儒將結婚的喜訊之後，工作依舊不停擺，此次出鏡Max Mara 2020春夏系列揭開「女特務」衣櫥的神秘樣貌，合體同樣女力形象的KOL莫莉，表現力精湛的兩人畫面一公開就引發網友直呼：「氣場無敵。」

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬與莫莉合體詮釋女特務形象， 經典灰色西裝以俐落中性剪裁打造帥度。（圖／品牌提供）

曾之喬邁入30歲大關之後多了人妻身份，也受到義大利精品Max Mara相中與KOL莫莉出鏡本次2020春夏系列，兩人雖在不同領域各擁一片天，女力形象卻同樣深入人心。為呼應「女特務」的衣櫥靈感，兩人換上經典灰色西裝，以俐落中性剪裁打造帥度，曾之喬運用百褶裙收尾，莫莉則換上膝上褲裝搭配同色系長襪點綴，曾之喬也提及自己的穿著重點：「不僅是時髦與否，也是向全世界做一個自我介紹」。

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬與莫莉換上貝殼粉與粉藍色對比的套裝相當可愛；更運用鏡像效果打造黑白對比 。（圖／品牌提供）

而後切換場景，兩人以超霸氣的「二郎腿」姿勢拍攝，曾之喬選擇貝殼粉長褲套裝展現幸福神態，莫莉身上的粉藍色百慕達短褲套裝則透露著率性氣息，其中多口袋襯衫設計搭配帶有運動元素的帽子十分可愛，再點綴上夯款小包Whitney Bag，時尚大片順勢脫穎而出。最後一系列則用黑白對比的長裙以鏡射的攝影手法呈現，巧妙展現身體線條，仿佛定格的髮絲獨具生命力，即便兩人梳起同樣髮型，卻彰顯與眾不同的時尚度，引發網友大讚：「姿勢太霸氣」、「大片無誤」。

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 以「007女龐德」為設計主軸，多口袋襯衫的軍裝套裝也是秀上一大經典。（圖／品牌提供）

品牌本季以「007女龐德」為設計主軸，百慕達及膝短褲搭配多口袋襯衫的軍裝套裝也是秀上一大經典，詮釋出迷人且獨立的女特務精神，其餘單品像是同色調的米色透膚上衣、摺襉垂綴長裙、絲綢多層次長裙都彰顯獨特女人味，另也有春夏吸睛小包Whitney Bag，打造日常細節美學。

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關鍵字：

曾之喬, 辰亦儒, Max Mara , 2020, 春夏, 女特務, 莫莉, KOL
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