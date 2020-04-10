fb ig video ETtoday search mobile

星巴克「地球日」守護稀有動物們　石虎杯可愛爆表、黑熊娃娃還可以兩用

>

編／Linda　圖／星巴克提供

動物控看過來！為迎接四月世界地球日的來臨，星巴克特別推出超萌動物商品系列，台灣黑熊化作為馬克杯及旅行枕，保育動物石虎也躍上雙層玻璃杯，這次還有新成員「白鼻子」的加入，可愛模樣讓人想全部蒐購起來收藏！

星巴克將整個4月份定義為全球善心月，並鼓勵世界各地的星巴克夥伴在此月份投身於各種不同的友善專案中，共同愛地球。極具創意又可愛的動物馬克杯共四款，外加黑熊隨身瓶，喝咖啡還能對地球盡一份心力。

▲星巴克專屬GMoG商品系列。（圖／品牌提供）

▲黑熊造型馬克杯，售價$550。

▲星巴克專屬GMoG商品系列。（圖／品牌提供）
▲石虎造型馬克杯，售價$550。

▲星巴克專屬GMoG商品系列。（圖／品牌提供）
▲白鼻心造型馬克杯，售價$550。

▲星巴克專屬GMoG商品系列。（圖／品牌提供）
▲動物山林馬克杯，售價$500。

▲星巴克專屬GMoG商品系列。（圖／品牌提供）
▲黑熊輕量隨身瓶，售價$1,400。

▲星巴克專屬GMoG商品系列。（圖／品牌提供）

▲黑熊娃娃可以一秒變成實用旅行枕，售價$800。

除了馬克杯外，黑熊、石虎造型雙層玻璃杯也超吸睛，杯身兩個小腳印好像動物們趴在玻璃上注視著外頭，這兩款將於5月6日上市。

▲星巴克專屬GMoG商品系列。（圖／品牌提供）

▲黑熊造型雙層玻璃杯，售價$650。

▲星巴克專屬GMoG商品系列。（圖／品牌提供）
▲石虎造型雙層玻璃杯，售價$650。

此外，為推廣針對世界地球日的「Read for Earth 為地球而讀」活動，4／20至4／24日到店單筆消費不限金額，即可獲得咖啡好友分享券（小白單），可獲得飲品買一送一的優惠，等同半價。
► 星巴克竟然出唇膏！超美櫻花杯縮小變積木　只送不賣超想要

►星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券

關鍵字：

星巴克, Starbucks, 馬克杯, 地球日
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

玄彬歷任女友大公開！共通點是「波浪捲髮」　快燙同款擄獲歐巴的心

玄彬歷任女友大公開！共通點是「波浪捲髮」　快燙同款擄獲歐巴的心

買不到「朴敘俊同款」沒關係！Nike加碼2種經典配色　女友也能一起穿

買不到「朴敘俊同款」沒關係！Nike加碼2種經典配色　女友也能一起穿

星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券

星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券

日本專家： 洗衣放入順序學問大　「髒衣擺底層」好多人竟不知 小熊維尼與韓國大創櫻花季新品登場！造型擺飾超浪漫　水壺長出耳朵萌翻 《夫婦的世界》小三私下愛秀小性感　正宮不耍心機女人味更勝一籌 Uber「遺失物」最新排行出爐！LV錢包、Prada鑰匙圈上榜　第一名不意外 12星座四月運勢！9個重要日期記下來　摩羯換髮型招桃花、巨蟹健康狀況會變好 皮膚科醫生曝「0元眼周保養法」　簡單3步驟就搞定 地表最佛組合！酒精乾洗手2瓶＋護手霜才588元　清潔雙手還嫩到爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面