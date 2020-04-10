星巴克「地球日」守護稀有動物們　石虎杯可愛爆表、黑熊娃娃還可以兩用

編／Linda 圖／星巴克提供

動物控看過來！為迎接四月世界地球日的來臨，星巴克特別推出超萌動物商品系列，台灣黑熊化作為馬克杯及旅行枕，保育動物石虎也躍上雙層玻璃杯，這次還有新成員「白鼻子」的加入，可愛模樣讓人想全部蒐購起來收藏！

星巴克將整個4月份定義為全球善心月，並鼓勵世界各地的星巴克夥伴在此月份投身於各種不同的友善專案中，共同愛地球。極具創意又可愛的動物馬克杯共四款，外加黑熊隨身瓶，喝咖啡還能對地球盡一份心力。

▲黑熊造型馬克杯，售價$550。



▲石虎造型馬克杯，售價$550。



▲白鼻心造型馬克杯，售價$550。



▲動物山林馬克杯，售價$500。



▲黑熊輕量隨身瓶，售價$1,400。

▲黑熊娃娃可以一秒變成實用旅行枕，售價$800。

除了馬克杯外，黑熊、石虎造型雙層玻璃杯也超吸睛，杯身兩個小腳印好像動物們趴在玻璃上注視著外頭，這兩款將於5月6日上市。

▲黑熊造型雙層玻璃杯，售價$650。



▲石虎造型雙層玻璃杯，售價$650。

此外，為推廣針對世界地球日的「Read for Earth 為地球而讀」活動，4／20至4／24日到店單筆消費不限金額，即可獲得咖啡好友分享券（小白單），可獲得飲品買一送一的優惠，等同半價。



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