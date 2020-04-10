fb ig video ETtoday search mobile

Gucci童裝讓大人失心瘋！貓咪、兔子奇幻出場　連防塵袋都爆可愛

>

▲Gucci聯名樋口裕子聯名童裝與配件充滿奇幻風格。（影／記者林明瑋攝）
 

記者陳雅韻／台北報導

Gucci第二度與日本藝術家樋口裕子聯名推出Kids童裝系列，繼4月起於日本上市外，唯一完整系列的快閃店今於台北新光三越信義新天地A4開幕，充滿童話風格又帶著神秘感的小貓、兔子等動物圖案圖案佔據男、女童裝與配件系列，特別是包款還附有軟綿的貓咪圖案收納袋與精美包裝盒，讓大人也失心瘋，據悉已有不少款式被VIP打包了。

▲▼Gucci童裝 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Gucci與樋口裕子聯名童裝系列的包款，從外盒到防塵袋都吸引人。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼Gucci童裝 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲Gucci於台北新光三越信義新天地A4開設全球唯一樋口裕子聯名童裝快閃店。（圖／記者陳雅韻攝）
 

樋口裕子常從古董作品擷取靈感，創作常帶有超現實精神，童話感同時帶著一絲神秘風格，與Gucci創意總監Alessandro Michele的理念不謀而合，於是再次攜手打造聯名童裝，以擬人化手法呈現握著獎牌的貓、撐著雨傘的老鼠、穿著圍裙並捧著錫罐的兔子等各式圖案，款式從小baby的連身裝，到男童的T恤、女童的洋裝均備，尺寸至12歲，讓嬌小媽咪也想塞進Gucci童裝。

▲▼Gucci童裝 。（圖／公關照）▲▼Gucci童裝 。（圖／公關照）

▲女童裝貓小姐上衣（左）12,300元，兔兔貓貓小洋裝10,600元。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼Gucci童裝 。（圖／公關照）▲▼Gucci童裝 。（圖／公關照）
▲女嬰藍色條紋動物洋裝（左）19,900元，女嬰動物和高腳椅T恤5,500元。

配件系列款式也相當豐富，包括棒球帽、絲巾、鞋款，以及大人也想搶敗的包款，品牌一口氣推出Gucci Logo動物壓紋小圓包、腰包、背包、手提包等，均配有樋口裕子聯名系列獨有的包裝，寵愛小嬌客。而店內也立起兔子、貓咪與大樹布置，讓為期一個月的快閃店好買、好看也好拍。

▲▼Gucci童裝 。（圖／公關照）▲▼Gucci童裝 。（圖／公關照）

▲男童裝T恤（左）8,700元，男嬰連身衣帽12,300元。

▲▼Gucci童裝 。（圖／公關照）▲▼Gucci童裝 。（圖／公關照）
▲後背包（左）34,400元，Gucci Logo小動物插圖棒球帽9,300元。

▲▼Gucci童裝 。（圖／公關照）▲▼Gucci童裝 。（圖／公關照）
▲兔兔貓貓小披肩（左）7,000元，Gucci Logo涼鞋12,100元。

關鍵字：

Gucci, 童裝
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

蔡詩芸當貴氣辣媽　隨手戴卡地亞、PP錶行頭飆破百萬

蔡詩芸當貴氣辣媽　隨手戴卡地亞、PP錶行頭飆破百萬

寶格麗上半年最大場珠寶展就在台灣！　50億元珍寶亮相

寶格麗上半年最大場珠寶展就在台灣！　50億元珍寶亮相

背黑醋栗色包包上班太有氣質　VICTORINOX染上清新調、隨手拍都IG美照 勞力士2020新錶發布喊卡　與PP暫緩賣新品挺過疫情衝擊 伯爵上億元祖母綠項鍊玩變身　5種戴法吸貴客 兩大珠寶商捐款破億元！Tiffany助家鄉紐約抗疫　De Beers挺非洲礦區國家 英女王穿綠套裝演說挺醫療人員　搭祖母傳承的百年胸針獻祝福 林志穎老婆臉部零毛孔靠這些面膜　敷完洗掉養水煮蛋肌 林心如拔下婚戒　改戴1.2億Tiffany黃鑽戒秀強大氣場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面