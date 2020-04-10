Gucci童裝讓大人失心瘋！貓咪、兔子奇幻出場　連防塵袋都爆可愛

▲Gucci聯名樋口裕子聯名童裝與配件充滿奇幻風格。（影／記者林明瑋攝）



記者陳雅韻／台北報導

Gucci第二度與日本藝術家樋口裕子聯名推出Kids童裝系列，繼4月起於日本上市外，唯一完整系列的快閃店今於台北新光三越信義新天地A4開幕，充滿童話風格又帶著神秘感的小貓、兔子等動物圖案圖案佔據男、女童裝與配件系列，特別是包款還附有軟綿的貓咪圖案收納袋與精美包裝盒，讓大人也失心瘋，據悉已有不少款式被VIP打包了。

▲Gucci與樋口裕子聯名童裝系列的包款，從外盒到防塵袋都吸引人。（圖／記者陳雅韻攝）



▲Gucci於台北新光三越信義新天地A4開設全球唯一樋口裕子聯名童裝快閃店。（圖／記者陳雅韻攝）



樋口裕子常從古董作品擷取靈感，創作常帶有超現實精神，童話感同時帶著一絲神秘風格，與Gucci創意總監Alessandro Michele的理念不謀而合，於是再次攜手打造聯名童裝，以擬人化手法呈現握著獎牌的貓、撐著雨傘的老鼠、穿著圍裙並捧著錫罐的兔子等各式圖案，款式從小baby的連身裝，到男童的T恤、女童的洋裝均備，尺寸至12歲，讓嬌小媽咪也想塞進Gucci童裝。

▲女童裝貓小姐上衣（左）12,300元，兔兔貓貓小洋裝10,600元。（圖／品牌提供，以下同）



▲女嬰藍色條紋動物洋裝（左）19,900元，女嬰動物和高腳椅T恤5,500元。



配件系列款式也相當豐富，包括棒球帽、絲巾、鞋款，以及大人也想搶敗的包款，品牌一口氣推出Gucci Logo動物壓紋小圓包、腰包、背包、手提包等，均配有樋口裕子聯名系列獨有的包裝，寵愛小嬌客。而店內也立起兔子、貓咪與大樹布置，讓為期一個月的快閃店好買、好看也好拍。

▲男童裝T恤（左）8,700元，男嬰連身衣帽12,300元。



▲後背包（左）34,400元，Gucci Logo小動物插圖棒球帽9,300元。



▲兔兔貓貓小披肩（左）7,000元，Gucci Logo涼鞋12,100元。

