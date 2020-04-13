《夫婦的世界》金喜愛醫生包盤點　每一款都專業又經典

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自愛奇藝

金喜愛在《夫婦的世界》中，以精湛的演技描述看見老公有小三的妻子，內心的掙扎與恐懼，加上懸疑的劇情節奏，成為現在必追韓劇第一名；盤點金喜愛在劇中的包包，可以發現身為醫生的她喜歡經典、手拎的款式，讓她看起來很有專業感。

1.DELVAUX的Brillant MM經典手袋

Brillant可以說是比利時頂級精品DELVAUX的鎮店之包，它是在1958年由品牌與建築設計師Paule Goethals一起設計，複雜的結構總共需要64片皮件才能完成，卻又有著建築般的俐落幾何線條，只有技藝最精湛的皮具工藝大師才可以完美組裝。

2.Hermes Birkin柏金包

每個女人心中夢寐以求的柏金包，同時也是Hermes旗下最著名、單價最昂貴的包款，每個包包都是採取手工製作，通常要買這個包包需要特別預定，可以拿到的顏色也不一定，還需要「配貨」買到一定的額度才有機會擁有，尤其是金喜愛拿的棕褐色更是超難買的經典款。

3.Roger Vivier 花扣信封包

法國鞋王Roger Vivier向來以鞋子聞名，經典的緞面設計鞋面、搭配上鑽石裝飾的方釦，幾乎貴婦都人手有一雙，之前最知名的就是《藍色海洋的傳說》全智賢曾經穿過這雙鞋款，最近則是包包開始當紅，像是《愛的迫降》尹世理也有拿過它的設計。

4.ALAIA 蜜桃玫瑰色手包

金喜愛出席盛大畫展的時候，手上所拎的包包，小巧的蜜桃玫瑰色拿在手上，看起來可愛卻又不失莊重，而ALAIA在台灣雖然比較不知名，但提到紅極一時的「繃帶裝」一定很多人知道，就是他最當紅的設計。