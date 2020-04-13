必買的「濕敷神水」又＋1　可以冰鎮、拋光肌膚太方便

文／C編

KIEHL’S（契爾氏）的金盞花化妝水，很多人都只把它當作一般化妝水，但其實除了拍在臉部肌膚吸收，還有很多使用方式，現在就讓小編來教你，讓化妝水開外掛，多了更多用法，當然肌膚也會變得更加水嫩Q彈。

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1.再次清潔

在洗完臉之後的保養，很多人第一步就是化妝水，建議可以用化妝棉輕輕擦拭全臉，達到第二次的清潔效果，也可以幫助肌膚帶走多餘的老廢角質，做到些微的拋光效果。

2.濕敷

金盞花化妝水又被稱為「濕敷神水」，可以去買專用的化妝棉，搭配金盞花化妝水濕敷全臉，打造出細緻澎潤的臉部肌膚，同時舒緩乾燥狀態。

▲化妝水可以當噴霧使用。（圖／Pexels）



3.小瓶噴霧

大部分人買來就是直接使用，但其實可以分裝到小的噴霧瓶裡面，除了保濕，也可以定妝，讓妝容看起來更加貼合，或是用於曬後舒緩，加強肌膚的保水度，同時金盞花也有舒緩泛紅的功效。

4.冰鎮肌膚

有些人會將化妝水冰鎮在冰箱裡面，天氣炎熱時，肌膚很容易燥熱、泛紅，這時取出冰過的化妝水，以化妝棉冰敷，或是用噴霧的方式也可以立刻鎮定。

▲當作冰鎮效果也是超級好。（圖／pixabay）



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