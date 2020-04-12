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手殘人也能挑戰的「零廢色眼影」　隨便混色眼妝都像大師級

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記者李薇／台北報導

很多人買眼影，都喜歡買大盤的款式，不但顏色多、選擇多，重點是感覺也比較便宜，不過常常用到後來都會發現有一個狀況出現，就是只會用某幾個顏色，有些顏色根本就不敢擦出門，所以現在就來盤點一下有哪些「零廢色眼影」，包準一整盤沒有一格難用的顏色，全部都可以用光光。

▲ETUDE HOUSE,3CE,I`M MEME,九宮格眼影,眼影,零廢色眼影,彩妝,。（圖／翻攝自 IG）

1.ETUDE HOUSE 玩轉色彩九色眼影盤 #深夜的星月光（圖／Cherylsbeautylounge IG）

這盤#深夜的星月光顏色是性感的酒紅色，搭配紅棕色的選擇，像是這種九宮格的眼影，可以選擇直條線或是橫條線來上色，這樣3格就可以組成一整個眼妝搭配，非常方便實用，或是也能夠自己選擇搭配，但顏色基本上都算是同色調，直接簡約搭配，也可以創造出簡約有質感的妝容。

▲ETUDE HOUSE,3CE,I`M MEME,九宮格眼影,眼影,零廢色眼影,彩妝,。（圖／翻攝自 IG）

2.3CE 九宮格眼影 #BEACH MUSE（圖／3ce_official IG）

以春季的桃子色澤作為主軸，#BEACH MUSE展現出的是繽紛、少女的粉紅色調，隨意搭配都可以畫出很仙氣的眼妝，帶有紫色的眼盤對於亞洲女性的肌膚，也可以做到蠟黃的修飾，看起來肌膚更加白皙透亮。

▲ETUDE HOUSE,3CE,I`M MEME,九宮格眼影,眼影,零廢色眼影,彩妝,。（圖／翻攝自 IG）

3.I’M MEME 6＋1眼頰盤 #002 Petal （圖／immeme_official IG）

I’M MEME最近才推出的新貨，是採取6色的眼影盤設計，每一格的顏色都是以綻放的花朵來設計，展現出春季百花盛放的情景，不但可以單色使用，也可以多色疊擦，展現出優雅浪漫的花朵系眼影妝效，搭配同色系的頰彩，整個妝容超容易就可以完成。

關鍵字：

ETUDE HOUSE, 3CE, I’M MEME, 九宮格眼影, 眼影, 零廢色眼影, 彩妝
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