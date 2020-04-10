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Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

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▲▼Jo Malone把經典香氣變成藝術品 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone聯名居室香氛，儼然是家中最美擺設。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Jo Malone又來放火了，繼先前《秘境花園》限定新香推出後，品牌再與英國知名室內設計大師  馬丁．湯普森 (Martyn Thompson) 強強聯手，以品牌四款經典香氣為創作靈感，推出聯名限量居室香氛系列。

▲▼Jo Malone把經典香氣變成藝術品 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 藝術家聯名限量系列 英國梨與小蒼蘭藤枝擴香組，5,320元。

這次聯名推出的居室香氛系列，欽點品牌受歡迎的四款香氣，包括愉悅提神的青檸羅勒與柑橘，純淨溫暖的含羞草與小荳蔻，優雅醇美的英國梨與小蒼蘭，高貴魅惑的牡丹與胭紅麂絨。

▲▼Jo Malone把經典香氣變成藝術品 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 藝術家聯名限量系列 青檸羅勒與柑橘藤枝擴香組，5,320元。

馬丁．湯普森運用獨特藝術風格展現每款香氣的精髓，全系列共包含五款居家香氛，分別為三款香氛蠟燭與兩款藤枝擴香組，不只是香氣優美，連使用的陶瓷瓶身都是由世界聞名的陶瓷之都 -斯托克 (Stoke On Trent) 精心製作。

▲▼Jo Malone把經典香氣變成藝術品 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone  藝術家聯名限量系列 青檸羅勒與柑橘香氛工藝蠟燭，200g，3,990元。

瓶身與外包裝禮盒也搭配上與其相襯的華麗彩繪，一場創造充滿藝術氣息的視覺與嗅覺雙重饗宴，延續Jo Malone 與英國知名藝術家合作的經典傳統。

▲▼Jo Malone把經典香氣變成藝術品 。（圖／品牌提供）

▲馬丁．湯普森在時尚界頗具知名度。

馬丁．湯普森可說是時尚家通才，無論是攝影、紡織、生活品味與室內裝飾設計皆有涉獵，他的世界充滿對生活的熱愛 ，並擅長將光與影，轉化成非凡的藝術。

▲▼Jo Malone把經典香氣變成藝術品 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 藝術家聯名限量系列 牡丹與胭紅麂絨奢華香氛工藝蠟燭，2.5kg，27,000元。

此次合作他將Jo Malone 四款英倫經典香氣的第一印象，以油畫彩繪成獨一無二的絕美藝術作品，每款精緻動人的陶瓷居室香氛，即使在使用完後，也能成為雋永、溫馨的質感家居擺飾，雖然香氣會隨著時間流逝淡去。但烙印在腦海中的視覺饗宴將會成為永恆記憶。

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關鍵字：

jo malone, 蠟燭, 擴香, 英國, 馬丁．湯普森
fashion.net

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