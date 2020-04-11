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Lady Gaga新畫報大展外星人時尚風　網：湯匙女王、這就是我要的面罩

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@ladygaga

女星Lady Gaga近期為宣傳新專輯《CHROMATICA》準備工作非常充足，繼二月底搶先發行的新歌曲《Stupid Love》MV引起熱烈反應後，還為雜誌拍攝了一組科幻機器人系列照，而在10日新專輯上線前夕，更加碼釋出了全新的時尚大片，誇張的頭飾延續了《Stupid Love》的外星人風格，Lady Gaga專屬的怪誕時髦造型，收到眾多讚賞之外也有網友逗趣回應：「這是湯匙女王嗎？」、「我也很需要這個面罩。」

▲LADY GAGA新畫報 。（圖／翻攝自IG）

睽違四年終於要發新專輯的Lady Gaga 為宣傳火力全開，每個動作都話題性十足，先前發行的歌曲《Stupid Love》MV因主打以iPhoen拍攝、粉紅外星戰士的造型與記憶點十足的舞蹈，引起了各界的關注。

▲LADY GAGA新畫報 。（圖／翻攝自IG）

而日前釋出的一組形象照，也掀起了一陣討論，白色的斜肩百摺紗裙禮服來自GIVENCHY，搭配粉色系妝容散發甜美氣質，不過當鏡頭拉遠，頭上巨大的金色圓盤裝飾讓風格瞬間變調，有人說看起來就像是女神散發的光芒，不過也有網友逗趣的說：「這是湯匙女王嗎？」另一套同樣來自GIVENCHY的黑色長版大衣套裝，搭配的則是透明的圓弧面罩，有人大讚Lady Gaga戴起來實在太有個性、有夠時尚，也引發許多網友聯想：「這就是我需要的防疫面罩！」

▲LADY GAGA新畫報 。（圖／翻攝自IG）

▲LADY GAGA新畫報 。（圖／翻攝自IG）

而本次同樣為雜誌所拍攝的時尚大片，似乎延續了《Stupid Love》中的造型風格，以粉色系作為主題，穿上唯美禮服化身春天的女神，卻使用了特別搶眼的頭飾、臉飾，營造出了Lady Gaga一直以來都非常喜歡的外星人意象，雖然讓常人難以理解，但是這些怪誕的元素在Lady Gaga身上卻完全合情合理，也令人更加期待新作品究竟會帶來什麼樣的驚喜。

▲LADY GAGA新畫報 。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Lady Gaga, 女神卡卡, 雜誌, 畫報, 外星人, 面罩
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