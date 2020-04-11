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歐美超模都愛的金項鍊！Missoma高CP連凱特王妃也戴　千元就能入手

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編／Linda 圖／翻攝自IG@missomalondon、uk.missoma.com

平時喜愛利用金色鎖鏈搭配造型的女孩，或許有聽過來自英國的輕奢侈珠寶品牌Missoma，雖在台灣名氣不算高但在歐美時尚界一直以來受到許多超模和女星的愛戴，如Gigi Hadid、Kendall Jenner、Dua Lipa等人都是忠實粉絲，甚至連凱特王妃也曾戴過他們家的珠寶皇室巡訪。Missoma價位落在台幣1,000元到10,000間，相當好入手，高品質且不貴的金項鍊不僅成為必備時髦單品，近期更特別推出金屬鍊腰帶和眼鏡鍊。

超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）可說是Missoma最佳代言人，去年七月時裝周幾乎整整兩個禮拜都配戴Missoma的金色項鍊，不管什麼風格的穿搭都可以搭配的毫無違和感。平時他的私著也可見到Missoma的蹤影。

▲金項鍊珠寶品牌Missoma。（圖／翻攝自IG@missomalondon,品牌官網）

▲金色鎖鏈，售價165英鎊，約台幣6,160元。

超級吸睛的金屬眼鏡鍊搭配太陽眼鏡一點都不會奇怪，時髦度還瞬間提升。

▲金項鍊珠寶品牌Missoma。（圖／翻攝自IG@missomalondon,品牌官網）

▲金屬眼鏡鍊，售價215英鎊，約台幣8,030元。

當中最容易駕馭就屬這條金屬鍊腰帶，簡單繫在丹寧褲上或在西外上修飾腰身都可以，適合低調、喜愛細節呈現品味的女孩。

▲金項鍊珠寶品牌Missoma。（圖／翻攝自IG@missomalondon,品牌官網）

▲金屬鍊腰帶，售價269英鎊，約台幣10,050元。

另外，除了金屬項鍊外，Missoma的其他飾品如耳環也很出名，凱特王妃就曾戴過一副金屬半圓流蘇耳環皇室出訪巴基斯坦。超模Kendall Jenner也配戴金屬橢圓基本款出席活動，不會太浮誇的簡約精緻風格最剛好。

▲金項鍊珠寶品牌Missoma。（圖／翻攝自IG@missomalondon,品牌官網）

▲金屬半圓流蘇耳環，售價 115英鎊，約台幣4,300元。

▲金項鍊珠寶品牌Missoma。（圖／翻攝自IG@missomalondon,品牌官網）

▲金屬橢圓耳環，售價 85英鎊，約台幣3,180元。

另外，來自紐約的Stone and Strand的珠寶走得也是簡約時尚風，小巧雅緻的項鍊、耳環不僅價格超好負擔，外型還很百搭，是各種場合都適合的高CP值品牌。

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關鍵字：

Missoma, 珠寶, 項鍊, 耳環, Gigi Hadid, Kendall Jenner, 凱特王妃
fashion.net

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