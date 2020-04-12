珍珠王者當百萬蝴蝶結胸針主角　MIKIMOTO放送粉紅魅力

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列孔克珍珠蝴蝶結造型胸針，2,900,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

無法養殖的天然孔克珍珠，每1萬至1萬5000個海螺貝中，才能找到一顆孔克珠，而10顆孔克珠中平均只有1顆屬於寶石等級，珍罕程度可見一斑，一直被視王珍珠界的王者，近日MIKIMOTO為即將來臨的母親節檔期，引進多件孔克珠作品，以蝴蝶結或花形設計襯托其美態。

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列緞帶蘭花造型胸針，花蕊處為孔克珠，1,800,000元。

▲MIKIMOTO孔克珍珠墜鍊（左）1,970,000元，孔克珠鑽戒2,110,000元。



因新冠肺炎疫情影響，多數國際珠寶品牌選擇低調辦展，MIKIMOTO是其中之一，但精采程度絕不遜色，蒐羅深受台灣收藏家喜愛的甜蜜色調孔克珠，結合品牌擅長的女人味設計，推出鑲嵌鑽石並以粉紅藍寶石勾邊的蝴蝶結造型胸針，以及由緞帶線條描出蘭花輪廓的胸針，中央均點綴粉色孔克珠，成功吸睛。

▲MIKIMOTO雙色金南洋珠耳環（左）1,420,000元，Jeux de Rubans花束造型珍珠鑽戒1,480,000元。



南洋珠也是此次珠寶展主力，MIKIMOTO發表18K白金與粉紅金雙色勾勒的迴旋線條耳環、項鍊與戒指，拱著主角南洋珠，設計簡潔優雅；而珍珠不僅能與鑽石搭配，與彩色寶石也能激盪出新火花，一款蝴蝶結造型珍珠項鍊便垂墜各20.14克拉與12.14克拉的丹泉石展現氣勢。

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans系列蝴蝶結造型丹泉石項鍊，兩顆丹泉石各重20.14克拉與12.14克拉，4,850,000元。



同樣以珍珠聞名的TASAKI，也嘗試走出新方向，在台展出的高級珠寶為全鑲鑽的chorus valley系列項鍊，巧妙呈現鈴蘭的綻放姿態與葉子的優美線條，相當生動。

▲TASAKI chorus valley 鑽石鉑金項鍊，6,040,000元。（圖／TASAKI提供）

