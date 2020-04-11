護唇膏的6種隱藏版神用法　撫平髮絲毛躁、還能防腳痛！

▲每個女生隨身必帶的護唇膏除了可滋潤雙唇，還有許多隱藏神用法。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@dhc_official_jp）

記者張毓容／台北報導

不管平常有沒有化妝習慣，每個女生身上一定都會帶著護唇膏，你知道嗎？看似平凡無奇的護唇膏除了能滋潤雙唇、當作唇妝打底用，還隱藏著許多神奇用法，從頭髮、指緣到腳後跟都能用，甚至還能幫助延長香水味道和防腳痛！

#急救臉部乾燥脫皮



有時候臉部太乾脫皮，手邊沒有保濕乳液該怎麼辦？快拿出包包裡的護唇膏來救急，用指腹沾取適量點塗在需要滋潤的局部，幫助緩解乾燥狀態，除了臉部肌膚，也能用在指緣、手肘、腳後跟等身體部位。但要盡量選擇成分簡單、天然且不含香料、薄荷成分的護唇膏，以免造成肌膚負擔，

▲護唇膏可當作臨時順髮霜幫助撫平毛燥。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）



#柔順髮絲



頭髮粗硬、易毛躁的人快把這招學起來！出門太趕來不及擦髮油或吹順頭髮，毛躁到有如一頭稻草，綁起來也亂糟糟，可以取用少量護唇膏抹在想要柔順的地方，利用護唇膏內含的油脂讓髮絲變平順整齊。

#修正暈開的眼妝



發現眼妝暈開又不方便卸妝時，可以用棉花棒沾取少許護唇膏，將暈開的地方擦拭乾淨，因為護唇膏含有油脂，輕鬆就能帶走彩妝，再利用氣墊粉餅補上底妝，立刻恢復乾淨妝感。

▲將護唇膏塗在易刮腳的鞋沿處，可軟化皮革減少摩擦力。（圖／翻攝unsplash）



#緩解鞋子磨腳狀況



每個女生一定都有碰過鞋子磨腳的狀況，出門在外來不及處理，身上又沒有OK繃的話，護唇膏也是個好選擇。把護唇膏塗抹在刮腳的鞋沿處，內含蜜蠟成分可以幫助軟化皮革，並降低鞋沿對肌膚的摩擦力。

#幫助唇部去角質



想幫唇部去角質，沒有唇部磨砂膏也沒關係，你可以利用潤唇膏自己DIY！取出適量潤唇膏加入砂糖稍微拌勻後，厚塗在嘴唇上停留5～10分鐘，用指腹輕柔畫圈按摩再洗掉，就能讓雙唇立刻回到柔嫩狀態。

▲護唇膏含有油分可幫助留住香水氣味、減緩揮發速度。（圖／翻攝unsplash）



#延長香氛留香時間

喜歡清新感味道的香氛，但每次噴完沒多久就沒味？下次在噴香水前，可以先在手腕、手肘窩、耳後等會噴灑香水的局部，先塗上薄薄一層護唇膏，油分能幫助鎖住香味、減緩揮發速度，就能讓喜歡的香氣保持更長時間。

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