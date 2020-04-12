毛孔救世主！日妞最新「面膜洗顏術」，不起泡就清潔溜溜

▲毛孔處理好，膚質就沒有大問題。（圖／翻攝自IG/ayaka_konno_official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

清潔是保養肌膚的基礎，做好清潔更能幫助後續保養吸收，在日本蟬聯6年冠軍的suisai 酵素洗顏粉，在千呼萬喚之下終於推出全新洗卸新品，讓在意毛孔問題的女生，有更多元選擇。

▲suisai 淨透酵素粉，(32入)，680元。

日妞超愛的酵素洗顏粉，迷你獨立包裝，搓開就有綿密泡泡，打趴一堆專櫃品牌，內含酵素和胺基酸洗淨成分，能幫助對抗黑頭粉刺和老化角質，這回成分再升級，添加保濕成分，讓洗完臉後透亮不緊繃。

▲ suisai 毛孔淨透礦泥皂，130g，680元。

櫻花妹最新流行清毛孔密技就是面膜洗顏法，是利用比毛孔更細小的2種礦泥，不起泡直接將毛孔淨透礦泥皂敷於毛孔在意部位，像是T字或是鼻頭，敷30秒後即可吸附毛孔深層污垢及角質，再以清水沖洗乾淨，打造前所未有清爽感。

▲suisai 毛孔淨透潔顏露，200ml，680元。

結合化妝水和油的雙層卸妝處方，在卸妝的同時，維持肌膚水分平衡，並將彩妝輕鬆卸淨，不只如此還能當作為晨間的擦拭型洗顏品，讓使用後的肌膚上妝延展性更佳。一瓶兩種用法，CP值相當高。

▲suisai 毛孔淨透潔顏凍，240g，890元。

如果不習慣用水狀卸妝，還推出含59%保濕成分的潔顏涷選擇，幫助溫和卸除彩妝與毛孔髒污，水潤不黏膩，讓卸妝過程變成一種享受。

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