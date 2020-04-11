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植村秀首款「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

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▲植村秀「去油粉底棒」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀無極限底妝系列推出首款「去油粉底棒」，可快速完妝還有去油、修飾毛孔等多種效果。（圖／記者張毓容攝）
記者張毓容／台北報導

還記得去年一推出就引發大批美妝部落客、網友好評，人人搶買的植村秀「小方瓶」粉底嗎？今年植村秀再推出「無極限底妝系列」新成員，首支「去油粉底棒」無極限持久粉底棒，同樣有著「會呼吸」的輕盈柔霧妝感，加上快速完妝、去油補妝、還可當打亮及修容使用等4種功效，讓人嘖嘖稱奇！

▲植村秀「去油粉底棒」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀 無極限持久粉底棒，SPF21/PA++，9.3g，NT$1,750。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

植村秀「無極限底妝英雄天團」的全新生力軍無極限持久粉底棒，是專櫃首創的「去油」粉底棒，添加「智慧吸油柔焦粉末」能輕鬆修飾易出油的毛孔，同時吸取過剩油脂；且延續同系列底妝添加日本米萃取，可保濕、抵抗暗沈，就算補妝時使用，塗抹瞬間立即去油，輕鬆恢復乾爽的霧面妝效。

▲植村秀「去油粉底棒」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀「去油粉底棒」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲無極限持久粉底棒不僅妝感輕盈服貼，與他牌粉底棒比拼毛孔修飾力也完勝。（圖／記者張毓容攝）

更搭配「超輕感服貼科技」讓綿密霜狀的粉底棒接觸肌膚瞬間，立即轉化為絲滑輕盈的持久霧面柔焦粉體，沒有印象中粉底棒的厚重黏膩感，且用手就能輕鬆推勻，妝感輕盈自然又服貼，且若是搭配經典#55零刷痕粉底刷，修飾毛孔效果更提升。

▲植村秀「去油粉底棒」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲上尖下圓的獨特水滴狀造型更方便細節處上妝。（圖／記者張毓容攝）

另外，有別於一般粉底棒的圓形設計，無極限持久粉底棒有著獨特的水滴狀造型，水滴底部可用於臉頰、顴骨下方大面積塗抹，上方尖端處則能讓T字、眉骨等細節處都能精準上妝。

▲植村秀「去油粉底棒」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀「去油粉底棒」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲去油粉底棒共推出12款色號，可利用深淺色號做打亮修容。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

無極限持久粉底棒共推出12款色號，除了可當底妝使用，還可運用深淺色號當作修容打亮使用，創造出更自然的小臉效果。此外，植村秀資深彩妝師更建議可將「去油粉底棒」與「小方瓶」搭配使用，像是粉底液打底再用粉底棒疊擦，強調控油和隱形毛孔；在家用粉底液完妝，外出用粉底棒去油補妝；粉底液打底，再用粉底棒局部打亮和修容等，讓底妝更完美更持久。

▲植村秀「去油粉底棒」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲model左臉以深色粉底棒在顴骨、下顎輪廓線及鼻影做修容。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 彩妝品, 底妝, 粉底, 粉底棒, 植村秀, Shu Uemura, 無極限系列, 去油粉底棒, 控油, 去油, 毛孔修飾, 霧面
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