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居家防疫找樂子　Swatch帶網友神遊全球、兒童錶供著色紙排遣無聊

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▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲從4月起開始為期1個月的SwatchTakesMePlaces虛擬之旅，在IG上穿梭Swatch精選的30個目的地。（圖／Swatch提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，改變了人們的生活模式與工作型態，雖然為了防疫暫時擱置了旅行的計畫，但Swatch出點子帶網友們神遊，從4月起展開為期一個月的#SwatchTakesMePlaces虛擬之旅，精選30個世界大城市，透過INSTAGRAM帳號帶大眾穿梭各有特色的目的地，台北也是其中之一，同時推出新版台北限定畫布，訂製專屬錶款。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch以台北地標結合天燈民俗活動作為設計概念。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch全球虛擬之旅紐約限定畫布。

深知不少人居家防疫心情苦悶，Swatch藉由虛擬之旅帶著網友全球觀光，從美國東岸的紐約起跑，一路到拉斯維加斯、邁阿密、夏威夷，再抵達東京，並行經台灣，再邁入中東、歐洲等大城市，除了領略30個城市的特色，品牌每天還提供小挑戰邀追蹤者參加，與全球使用者一起比人氣，前3名可獲贈禮物，讓粉絲待在家也能找到新樂子。

▲▼ Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch X You訂製系列特別推出Swatch全球虛擬之旅台北限定畫布。

Swatch同步為漫遊的30個城市推出Swatch X You限定畫布，濃縮當地的特色於畫布之中，此次新版台北畫布出現了纜車、中正紀念堂、台北101、台灣黑熊、珍珠奶茶等元素，可選喜歡的色塊網上訂製個人錶款；除了體貼成人，瑞士兒童錶品牌Flik Flak線上提供著色紙、數字連連看等供家長下載，讓居家防疫的小朋友也能在家過得開心充實。

▲▼Flik Flak 。（圖/翻攝flikflak IG）

▲瑞士兒童錶品牌Flik Flak提供著色紙下載，讓居家防疫的小朋友排遣無聊。（圖／翻攝Flik Flak IG）

關鍵字：

Swatch, Flik Flak
fashion.net

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