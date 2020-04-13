情侶吵架不可犯的3點錯誤：切忌「牽扯他人」

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情侶之間有摩擦吵架是人之常情，但為什麼有些人可以越吵越恩愛，有些人卻是越吵越兇撕破臉收尾？發生爭執時往往因情緒激動而管不住嘴吧，有些話說出口後就不能收回，傷了人後疙瘩永遠都在，尤其是情侶之間吵架時，更要注意盡量不要犯了以下三點錯誤：

＃惡意批評

雖然自認彼此之間都已經很熟、很了解了，但也不代表什麼話都能說，火氣上來的時候，眼裡看到的盡是對方的缺點，接著你就開始不對事、而是對人展開攻擊，你的話就像刀子一樣一句句刺往對方心裡，即使事後説那些話不是真心的，對方也早已走心，有些惡意傷人的話是否真的需要說出口，絕對要三思。

＃牽扯他人

爭吵中，最容易讓人一秒失去理智的原因之一，正是因為其中一方把他人牽扯進兩個人的問題中，「你看別人都⋯⋯」、「我朋友都說⋯⋯」、「他也覺得⋯⋯啊」兩個人之間的問題卻要第三人、甚至是更多人來評理，本就是不合理的事情，如果不小心說出了這樣的話，對方和你越吵越兇也不意外。

＃反駁到底

大家總是說，情侶之間需要有效的溝通才能走得長遠，所以當發生爭吵正需要好好溝通時，更不能只顧為自己辯駁，必須確實把對方的想法還有癥結的點聽進去，而不是一概否認對方所說的話、堅持自己是對的而反駁到底，這樣就算吵贏了這場架，也不會改變現狀，且未來只會不斷重蹈覆轍。

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