fb ig video ETtoday search mobile

情侶吵架不可犯的3點錯誤：切忌「牽扯他人」

>

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@bn_sj2013、Pinterest、Unsplash

情侶之間有摩擦吵架是人之常情，但為什麼有些人可以越吵越恩愛，有些人卻是越吵越兇撕破臉收尾？發生爭執時往往因情緒激動而管不住嘴吧，有些話說出口後就不能收回，傷了人後疙瘩永遠都在，尤其是情侶之間吵架時，更要注意盡量不要犯了以下三點錯誤：

▲吵架注意事項。（圖／翻攝自Pinterest）

＃惡意批評

雖然自認彼此之間都已經很熟、很了解了，但也不代表什麼話都能說，火氣上來的時候，眼裡看到的盡是對方的缺點，接著你就開始不對事、而是對人展開攻擊，你的話就像刀子一樣一句句刺往對方心裡，即使事後説那些話不是真心的，對方也早已走心，有些惡意傷人的話是否真的需要說出口，絕對要三思。

＃牽扯他人

爭吵中，最容易讓人一秒失去理智的原因之一，正是因為其中一方把他人牽扯進兩個人的問題中，「你看別人都⋯⋯」、「我朋友都說⋯⋯」、「他也覺得⋯⋯啊」兩個人之間的問題卻要第三人、甚至是更多人來評理，本就是不合理的事情，如果不小心說出了這樣的話，對方和你越吵越兇也不意外。

▲吵架注意事項。（圖／翻攝自Pinterest）

＃反駁到底

大家總是說，情侶之間需要有效的溝通才能走得長遠，所以當發生爭吵正需要好好溝通時，更不能只顧為自己辯駁，必須確實把對方的想法還有癥結的點聽進去，而不是一概否認對方所說的話、堅持自己是對的而反駁到底，這樣就算吵贏了這場架，也不會改變現狀，且未來只會不斷重蹈覆轍。

►交往初期令人焦慮的4個煩惱：在意前任的影子、何時說「我愛你」？

►暗戀時的這5個心聲你一定也懂：自動帶入情歌、製造各種巧合

關鍵字：

男女, 感情, 吵架
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

最適合12星座的威士忌與專屬喝法　巨蟹特愛奶酒香、直率牡羊就是要純飲

最適合12星座的威士忌與專屬喝法　巨蟹特愛奶酒香、直率牡羊就是要純飲

Dappei／套濾鏡也比不過用調的！VSCO四種風格學起來　讓IG版面更一致

Dappei／套濾鏡也比不過用調的！VSCO四種風格學起來　讓IG版面更一致

想預防毛孔變粗大，先了解5大成因！用錯保養品也有事

想預防毛孔變粗大，先了解5大成因！用錯保養品也有事

「食物手機架」超逼真！炸蝦壽司讓人流口水　甜食控必備鬆餅款 換個最容易親近大自然的旅行方式！全台7個露營景點選擇 《夫婦的世界》金喜愛醫生包盤點　每一款都專業又經典 杯麵喝剩的湯別丟！日清公開「3步驟變蒸蛋」網驚：超好吃 皮卡丘戴花草帽迎接春天！寶可夢復活節新品好繽紛　炎兔兒娃娃、彩蛋必收 歐美超模都愛的金項鍊！Missoma高CP連凱特王妃也戴　千元就能入手 從夢境看潛意識！高處墜落顯示內心不安、死亡代表有新開始

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面