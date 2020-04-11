梅根婚紗設計師Clare Waight Keller驚爆閃辭GIVENCHY！官方回應了

▲英國設計師Clare Waight Keller閃電離任GIVENCHY。（圖／路透社）

記者林明瑋 / 台北報導

GIVENCHY發出震撼彈，宣佈創意總監Clare Waight Keller離任，結束3年的合作關係！雙方發表了聲明，以感謝與祝福為這段時光劃下句點，Clare Waight Keller曾為梅根（Meghan Markle）設計婚紗，聲名大噪，她也是GIVENCHY創立後首名女性創意總監。

Clare Waight Keller是英國人，2017年3月，從執掌GIVENCHY 12年的Riccardo Tisci手中接下品牌，與Riccardo的暗黑美學不同，她從品牌創辦人Hubert de Givenchy的設計找靈感，走出不一樣的路，並開始挑戰高級訂製服。在此之前，她擔任Chloe創意總監6年，也曾是Calvin Klein的女裝造型師、負責Ralph Lauren紫標男裝、Tom Ford時期GUCCI的女裝及飾品，以及英國品牌Pringle of Scotland的藝術總監，經歷豐富。

▲梅根的婚紗相當簡約。（圖／路透社）

在離任GIVENCHY的聲明中，Clare Waight Keller表示：「我很榮幸能有機會接觸GIVENCHY的珍貴遺產，並賦予其全新的生命， 能為奠基於高級訂製時裝品牌效力，成為我職業生涯中永恆的亮點之一。」她並表示對團隊及合作夥伴的感謝，但尚未說明接下來的去向。

▲GIVENCHY的2020秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲Clare Waight Keller操刀的GIVENCHY的2020春夏高級訂製服。（圖／品牌提供）

GIVENCHY所屬的LVNH集團時裝部門董事長兼首席執行官 Sidney Toledano也發出聲明，肯定Clare Waight Keller為品牌的貢獻，承襲經典、延續創辦人的優雅精神。

今年3月GIVENCHY才在巴黎時裝周發表2020秋冬系列，LVMH表示，近期將宣布新的創意人事佈局。

▲Clare Waight Keller今年2月po出與工作團隊的合照。（圖／翻攝Clare Waight Keller IG）

▼Clare Waight Keller在IG發布離開GIVENCHY的消息。