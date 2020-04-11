戴口罩還不夠！「防護三寶」隨身帶，安全美麗一次做足

▲女生化妝包變得精簡，但防護三寶絕對不能少。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情肆虐，出門都要小心，除了戴口罩，外出防護更要做足！每個女生的小包中必須有三寶，分別是乾洗手、護手霜和眼線筆。乾洗手、護手霜隨身帶最安心，彩妝方面可以忽略唇膏，但眼神可不能少，畢竟口罩裝扮就是靠眼神決勝負。

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乾洗手

外出並不是隨時都有地方能夠洗手，因此隨身攜帶含酒精成分的乾洗手是必須，醫師建議挑選70-75％的效果最佳，並非濃度越高越好。坊間乾洗手以各種形式呈現，建議搓乾時間來判斷使用量是否足夠，疾管署建議至少要花到20秒，才不會消毒白做工。

▲乾洗手記得要使用足夠用量，才能清潔。

護手霜

疫情嚴峻，每天頻繁洗手又或是使用酒精消毒，多少會傷害肌膚皮脂膜，為了避免雙手不適，洗手後建議抹上保濕潤澤度高的護手霜，若屬於較敏弱雙手，建議挑選不含香料、配方簡單的護手霜。若是喜歡療癒香氣，也能挑選富含香氛的護手霜，幫忙轉換心情。

▲護手霜能有效緩解雙手肌膚不適。（圖／翻攝自IG/abib.official）

眼線筆

許多女生戴上口罩，就自然省略妝容，即便是沒有上底妝，露出來的雙眼也要顧好，最快能勾勒深邃眼神的就是眼線筆。喜歡自然眼妝的你，建議挑選柔和咖啡色，想要強調眼神的話，就選擇清晰的黑色。因為只畫眼線，只需沿著眼睛邊緣畫一條極細眼線就好，太粗的話會顯得太刻意。





▲自然有神的眼妝很加分。（圖／翻攝自IG/emisuzuki_official）



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