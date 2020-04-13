吃對食物才不容易餓！減肥不復胖必知的6個實用小技巧

▲養成正確、健康的飲食生活習慣，就不怕減肥後復胖。（圖／翻攝IG@babebani、@taeri__taeri）

編輯／Amanda

常聽人家說「減肥是七分吃三分練」，想瘦除了多做運動，飲食習慣、生活作息也很重要，尤其現在為了防疫，很常宅在家，更該從飲食生活習慣下手！快把下面6個幫助瘦身不復胖的實用小技巧學起來，提升瘦身效果還不怕體重反彈。

▲不少綠葉蔬菜都含有豐富的膳食纖維，可幫助增加飽腹感。（圖／翻攝IG@3.48kg）



1.多吃膳食纖維高的食物



像是豆類、綠葉蔬菜、紫薯或藜麥、燕麥等穀物等都是膳食纖維含量豐富的食物，消化比較慢，可拉長腸胃中有食物的時間，幫助減少飢餓感。有研究顯示，比起同熱量的食物，膳食纖維高的食物飽腹感可提高30%。

2.適時運用辛香料



適時在飲食中運用胡椒、辣椒、蔥、薑、蒜等辛香料調味，辛香料除了可刺激味覺，增添美味，還能促進血液循環，加速代謝。

3.多吃優質蛋白質



每餐飲食裡可多吃一些富含蛋白質的食物，蛋白質的飽腹感強，熱量也不算太高，且蛋白質是減脂增肌的重要關鍵，避免肌肉流失、基礎代謝率下降，一天大約吃100g就能維持飽腹感，像是雞胸肉、牛肉、魚肉、奶蛋類和豆腐等，都是優質蛋白質的好選擇。

▲身體缺水會使代謝受阻，所以喝夠水對於瘦身也很重要。（圖／翻攝IG@taeri__taeri）



4.每天喝8杯水



現在有不少人天天咖啡飲料喝不停，而忽略了補充水分的重要性！水是人體運用營養成分和代謝廢物時的重要元素，就連燃燒脂肪時也需要水才能順利運動，體內缺乏水分會使代謝受阻、下降。每天至少2000cc或8杯水，不僅有益身體健康、為肌膚保濕，對於瘦身也很重要。

5.養成規律飲食習慣



有些人為了減肥，會刻意不吃晚餐或少吃一餐，這樣會讓身體常處於低血糖的空腹狀態，進而導致基礎代謝率下降，反而會變成易胖體質。最好養成正常吃三餐，且盡量在規律時間用餐的習慣，在每餐之間的有點嘴饞、肚子餓時，可以吃些水果或堅果當作點心，幫助維持血糖平穩和正常的代謝速度。

▲曾有研究指出睡眠不足6小時，發胖風險高達55%。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）



6.睡眠充足、不熬夜



有不少研究都顯示，睡眠與身材維持有著密切關係，擁有良好且充足的睡眠，身體才能有效分泌包含瘦身賀爾蒙等激素，讓肌膚與身形都變美；而如果睡眠不足或熬夜，會分泌飢餓素，刺激飢餓感和食慾，使食量大增，像是每天睡眠少於6小時的人，發胖風險高達55%。

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