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Hello Kitty大遊行扭蛋排排站好療癒！布丁狗、美樂蒂穿貓咪裝混入隊伍萌翻

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編輯／Emily　圖／翻攝自gashapon.jp、shop.sanrio.co.jp

三麗鷗家族角色可愛的模樣深受大家喜愛，這次日本新推出的扭蛋系列中，Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗⋯等五個人氣角色居然套上軟萌貓咪裝，可愛程度大大提升，完全融化你的心，擺一排在桌上，就像列隊進行貓貓大遊行一樣，絕對要集滿全套。

▲三麗鷗貓咪扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

這次推出的扭蛋系列主題是貓貓大遊行，共有五種款式。Hello Kitty本來就是貓咪，穿上淺藍連身裝，四隻腳走路的模樣超級可愛，臉上還加了害羞的粉嫩小腮紅。

▲三麗鷗貓咪扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

明明是貓咪遊行卻混入了其他動物，布丁狗穿上白色貓咪裝亂入隊伍，翹起一隻耳朵邁開步伐，無辜呆萌表情融化少女心，看起來比原本的樣子更Ｑ！大耳狗揚起長長的大耳朵向前走，穿上天藍色貓咪裝萌度破表。

▲三麗鷗貓咪扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲三麗鷗貓咪扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

美樂蒂這隻兔兔穿上貓咪裝，卻藏不住一雙長長的兔耳朵，酷洛米的惡魔耳朵倒是跟貓耳很類似，淺紫色貓咪裝讓酷洛米瞬間軟萌，一點也壞不起來。這系列扭蛋站一排就像在列隊遊行，擺在桌上超級療癒，絕對要蒐集全套啊！扭蛋一顆300日圓（約台幣83元）。

▲三麗鷗貓咪扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲三麗鷗貓咪扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

另外，三麗鷗官方商店也有推出穿著貓咪裝的絨毛玩偶系列，共有Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大耳狗、帕恰狗五款，穿上粉紅、白、淺紫、薄荷綠的粉嫩貓咪裝，變得更惹人愛，好想緊緊抱住它們。這系列售價2,530日圓（約台幣699元）。

▲三麗鷗貓咪扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

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關鍵字：

三麗鷗, hellokitty, 貓咪, 扭蛋
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