韓國爆紅起司蛋糕出草莓新口味！夢幻粉紅造型融化少女心

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@aomn4266、@ha____cho

韓國7-11便利商店先前推出的起司蛋糕在網路上爆紅，因為蛋糕的外型超級卡通，彷彿直接從《湯姆貓與傑利鼠》裡搬出來，可愛到捨不得吃！現在這款起司蛋糕推出全新草莓口味，整塊蛋糕都是夢幻的粉紅色，完全激發少女心，讓甜點控們好心動。

在 Instagram 查看這則貼文 세븐일레븐 매거진 [Magazine 7]（@7elevenkorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 3 日 上午 2:00 張貼

因為之前推出的起司蛋糕大受好評，韓國7-11便利商店延續熱潮，再度推出全新草莓口味。起司的三角造型和氣孔還是長一樣，但原本黃澄澄的外表，變成超少女的粉紅色，卡通漫畫般的可愛造型，讓人不禁懷疑真的能吃嗎？

在 Instagram 查看這則貼文 요하（@aomn4266）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 下午 3:56 張貼

草莓起司蛋糕才新上市不久，網路上已經有許多人曬照分享，這麼夢幻的外表絕對要打卡留念啦！雖然可愛到捨不得吃，不過叉子切下去，可以看到內部也是粉紅色，蛋糕體紮實綿密，再配上草莓的酸甜滋味，還是想趕快咬一口。這款蛋糕售價3,400韓元（約台幣84元）。

在 Instagram 查看這則貼文 @ha____cho 分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 9 日 上午 4:46 張貼

除了韓國有可愛蛋糕，日本東京的知名伴手禮「東京芭娜娜」（東京ばな奈）為了配合櫻花季，特別推出櫻花限定版，原本的蛋糕外皮上畫了好幾朵花瓣，外型粉嫩又可愛，內餡也加入櫻花風味，超有春天氣息，讓人好想吃看看。

在 Instagram 查看這則貼文 東京ばな奈【公式】（@tokyobanana_jp）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 6 日 上午 1:00 張貼

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