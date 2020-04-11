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孟耿如想逼哭黃子佼　設計對戒已逝愛犬當主角

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▲孟耿如今戴口罩出席K.UNO南西店開幕活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌K.UNO南西店今正式開幕，邀新婚人妻孟耿如擔任一日店長，由於新冠肺炎疫情嚴峻，她只有品牌內部拍攝公關照時拿下口罩，活動與受訪時全程戴口罩，成為她藝人生涯最難忘的一刻；她同時分享與品牌合作設計的守護精靈戒，以老公黃子佼與她的已逝愛犬元氣為靈感打造對戒，她說：「目的就是要逼哭老公。」

▲▼孟耿如 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲孟耿如拍照與訪談都戴著口罩防疫。（圖／記者陳雅韻攝）

孟耿如透露黃子佼常看報導感動，卻從未對她精心策畫的驚喜掉過一滴眼淚，讓她備感挫折，此次K.UNO邀她設計戒指，她決定以夫妻倆愛犬元氣為主角，結合兩人都喜愛的音樂音符元素打造對戒，希望成品出爐後，能擠出老公感動的眼淚。

▲▼ 孟耿如與K.UNO日本設計師攜手構思全訂製「守護精靈戒」 。（圖／品牌提供）

▲K.UNO發布的官方照中才有孟耿如卸下口罩的模樣。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼K.UNO 。（圖／公關照）

▲孟耿如以黃子佼已逝愛犬元氣為主角設計對戒。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼K.UNO 。（圖／公關照）

▲K.UNO木目金Albero對戒（左）47,000元，窄版款42,000元。

而婚宴因新冠肺炎疫情攪局，延後至明年5月16日舉辦，孟耿如坦言心中的大石仍無法放下，而為了避免到醫院，對生小孩一事也抱持緩一緩的態度，目前工作也因疫情大受影響，只希望疫情趕快過去。

▲▼K.UNO 。（圖／公關照）

▲K.UNO木目金Novello訂婚鑽戒，價格依鑽石等級而異。

今孟耿如所戴的珠寶顯現K.UNO細緻的設計，旗下有不少古典、優雅的生活珠寶，亦有可愛風的迪士尼系列珠寶；最受準新人青睞的系列為木目金系列訂婚鑽戒與結婚對戒，因為揉合雙色金創造出的木紋效果戒環，顯得獨特復古。

▲▼K.UNO 。（圖／公關照）

▲小寶寶戴Baby Dreamer迪士尼小飛象造型戒指，16,000元。

▲▼K.UNO 。（圖／公關照）▲▼K.UNO 。（圖／公關照）

▲米奇鑰匙項鍊（左）88,000元，Farfalla蝴蝶造型戒指12,000元。
 

關鍵字：

孟耿如, 黃子佼, K.UNO
fashion.net

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