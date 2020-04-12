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皮卡丘戴花草帽迎接春天！寶可夢復活節新品好繽紛　炎兔兒娃娃、彩蛋必收

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編輯／Emily　圖／翻攝自pokemon.jp、shop.sanrio.co.jp

復活節即將到來，《精靈寶可夢》推出一系列新周邊歡慶節日，皮卡丘、炎兔兒等多個角色頭戴花圈、草帽，變身春天小妖精，一起迎接春暖花開、萬物復甦。這系列推出了復活節彩蛋、絨毛娃娃、吊飾、文具⋯等超多品項，花花造型讓寶可夢萌度加倍。

▲寶可夢復活節商品。（圖／翻攝自pokemon.jp）

＃玩偶系列

雖然復活節不是我們熟悉的節日，但復活節兔子、彩蛋這些代表性象徵還是知道的。這系列的絨毛娃娃除了當家主角皮卡丘，另一隻就選擇了炎兔兒，皮卡丘頭戴花花草帽好有鄉村風，炎兔兒戴著花圈超級浪漫。

▲寶可夢復活節商品。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲皮卡丘、炎兔兒娃娃售價1,760日圓（約台幣486元）。

除了絨毛娃娃，還有推出五款吊飾系列，有皮卡丘、炎兔兒、仙子伊布和霜奶仙，以及鬃毛是薰衣草紫加薄荷綠的伽勒爾小火馬，粉嫩色系配上花朵點綴，好有春天氣息。

▲寶可夢復活節商品。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲玩偶吊飾售價1,430日圓（約台幣395元）。

＃復活節彩蛋

說到復活節當然不能少了彩蛋，鐵製的蛋形盒子外觀畫了繽紛鮮豔的寶可夢圖案，裡面則裝了好吃的巧克力，吃完可以把盒子留起來裝東西。超可愛彩蛋造型粉絲們必須收藏！

▲寶可夢復活節商品。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲寶可夢復活節商品。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲復活節彩蛋巧克力售價1,404日圓（約台幣388元）。

＃文具系列

想要實用一點的商品，可以看看文具系列，有一款書本造型的盒子，外型精緻美觀，還有緞帶蝴蝶結，裡面裝了六種花色的信紙，寫完能把盒子拿來收納小物。

▲寶可夢復活節商品。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲寶可夢復活節商品。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲書本盒裝信紙售價990日圓（約台幣273元）。

另一款是便條紙組合，裡面有五種不同圖案的紙條，每一款都超可愛，把便條夾在筆記本裡，會有萌萌的皮卡丘⋯等角色探出頭來。

▲寶可夢復活節商品。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲寶可夢復活節商品。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲便條紙組售價880日圓（約台幣243元）。

不只《精靈寶可夢》有復活節系列，三麗鷗也推出復活節娃娃，Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大耳狗、酷洛米換上粉紅繽紛兔子裝，顏色是獨角獸風格的夢幻彩色，比原本的模樣更可愛，娃娃的毛柔軟好摸，想一次擁有五隻。絨毛娃娃售價3,300日圓（約台幣912元）。

▲寶可夢復活節商品。（圖／翻攝自pokemon.jp）

▲寶可夢復活節商品。（圖／翻攝自pokemon.jp）

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關鍵字：

精靈寶可夢, 皮卡丘, 復活節, 周邊, 春天
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