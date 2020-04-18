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叫男友拍照一定悲劇、零食總被他偷吃　打打鬧鬧卻超甜的情侶相處IG插畫

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@catanacomics

情侶相處雖然甜蜜，卻難免會打打鬧鬧，插畫家Catana就在Instagram上面，用可愛的漫畫插圖記錄她和未婚夫之間的生活日常，有不爽對方的小摩擦、也有偶爾的浪漫舉動，好多場景都讓人覺得似曾相似，跟自己的另一半也發生過一樣的事，實在太有共鳴了。

▲情侶互動IG插畫。（圖／翻攝自IG@catanacomics）

#人前光鮮亮麗，背後一起露出真面目

情侶交往久了，最明顯的就是一起變醜，一開始會為了對方精心打扮，但認識久了就會現出原形，用最真實的樣子面對另一半。不過能一起卸下偽裝，再醜也不嫌棄對方，正是愛的表現呢！

#零食一定是你吃的

兩人長期相處、住在一起，自己愛吃的零食經常莫名失蹤，看到連渣都不剩的空袋子真的會超氣！這時就會馬上想起某個人，一定是被他偷吃的。

#拍照總是亂搞一通

女孩們出去總是喜歡拍美美的照片留念，優質男友絕對必備拍照技能，但別人的男友不會讓人失望，自己的男友倒是只會亂拍一通，不是拍得超醜，就是根本沒拍，只拍了他的自拍照。

#天冷一起牽手取暖

除了打打鬧鬧、小摩擦，還是有很多甜蜜時刻。天氣冷的時候，女孩們總會想用點小心機，把手套偷偷藏起來，和男友一起牽手放進手套或大衣口袋裡取暖，絕對在情侶必做事項的清單上。

#還是捨不得告別

情侶相處時間久了，看到都覺得膩，但到了要分開的時候，還是會突然捨不得，出門後還是想回來，再說一次再見。

#吵完架的和好最甜

兩人相處一定會吵架，雖然當下獨自生氣，但當一方釋出善意和好時，心裡還是很開心，即使擺出撲克臉、不動聲色，還是默默的想要更多。吵完架之後懂得溝通和好，兩人的心會變得更緊密。

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關鍵字：

instagram, 插畫, 情侶, 互動, 日常, IG
fashion.net

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