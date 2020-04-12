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星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

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▲▼星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美 。（圖／翻攝自IG）

▲鄭秀文被封為最新美容界KOL。（圖／翻攝自IG/sammi_chengsauman，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

香港天后鄭秀文一直維持著纖細身材，除了靠規律運動，更有聰明飲食控制法，像是先前她就成功帶起「紫薯減重」熱潮，這回她在IG上分享運動妝容，更是引來大家熱烈討論，厲害網友就發現她即便運動，漆黑眼線照樣不會糊，一起來聽聽她運動時的防水眼線怎麼畫。

▲▼星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美 。（圖／翻攝自IG）

▲在家運動的她，大部分是素顏。

鄭秀文的時尚妝容一直是女生們的仿效指標，常在IG上分享的運動影片，網友和朋友都問她為什麼即使運動爆汗，眼線依然那麼完美。她分享她畫眼線沒什麼特別技巧，偏愛用眼線膏，細節原來藏在「筆刷」，她的用已經乾掉的眼線液筆當作刷具沾取，這方式對她來說相對好操控．

會這樣使用是因為她不太會駕馭坊間的眼線刷，所以他利用已乾沒有墨水的眼線液筆當作工具，使用前她會先用紙巾把筆刷上的殘留擦乾淨，接著沾取眼線膏順著眼線描繪她的招牌眼線，雖然不知道這方式是否能幫助持妝，但相信這個方式是許多手殘女生都能學會的技巧。

▲▼星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美 。（圖／翻攝自IG）

▲眼線早已成為他的註冊商標。

眼線其實人人會畫，但是技巧略有不同，正常來說初學者適合使用眼線筆，筆芯柔軟相對好控制線條，但缺點是容易暈，眼部的細節像是眼尾部分，比較不容易描繪。而眼線液快乾，很容易能畫出纖細線條，但是手殘女生需要多練習。

眼線膏相較之下，容易使用且持久度高，若想要幫助持妝，建議眼皮先使用眼部打底霜，眼線後則在眼周刷上專用蜜粉幫助定妝。若你屬於容易出油眼皮，記得打底霜之後要靜待一會兒再畫上眼線，這樣能讓持妝效果變得更棒。

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關鍵字：

鄭秀文, 運動, 眼妝, 秘訣, 眼線, 不暈染
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