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鎮瀾宮「遶境球鞋」神似Yeezy 350！命名到設計滿滿台灣味

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編輯／Duke

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，擁有百年歷史的媽祖遶境宣布延期舉辦，但是仍然有許多民眾期待國內疫情早日平息，好讓遶境活動順利舉辦，因此為了針對信徒們長時間行走的需求，PG SHOES就攜手大甲鎮瀾宮推出「媽祖遶境專用之平步青雲鞋」，並且鞋子從命名到設計經過3次擲筊由大甲媽祖親自指定，不過，中底設計卻與Adidas Yeezy Boost 350系列極為相似。

▲媽祖遶境球鞋。（圖／仲強毅科技提供、翻攝自IG@yeezymafia）

▲PG SHOES攜手大甲鎮瀾宮推出媽祖遶境專用球鞋。（圖／品牌提供，下同）

大甲媽祖遶境活動於每年的農曆三月進行，便有許多信徒跟著媽祖徒步行走上約340公里，因此PG SHOES開發了一款兼具舒適與輕量化的鞋款給信徒們穿著。其中，該鞋款採用具有Yeezy線條設計的EVA中底搭配醫療級健康鞋墊，最後更是在鞋面、後跟印上「鎮瀾宮」字樣與其Logo，滿滿的台灣味，各位信徒該來一雙了吧！

▲媽祖遶境球鞋。（圖／仲強毅科技提供、翻攝自IG@yeezymafia）

▲EVA中底搭配醫療級健康鞋墊製成。

▲媽祖遶境球鞋。（圖／仲強毅科技提供、翻攝自IG@yeezymafia）

▲鞋面、後跟印上鎮瀾宮字樣與其Logo，散發出滿滿的台灣味。

▲媽祖遶境球鞋。（圖／仲強毅科技提供、翻攝自IG@yeezymafia）

▲平步青雲鞋的中底設計與Yeezy線條設計相似。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

由於今年遶境延期，所以該鞋款需等到2021年的媽祖遶境活動開始前才能獲得，定價為台幣3,280元。另外，為了響應活動，仲強毅科技企業特地免費提供十萬雙平步青雲鞋給PG SHOES的黃金終身會員，想獲得免費鞋款的會員，需於6／30前至PG SHOES官網登錄明年陪媽祖遶境，才能拿到免費的平步青雲鞋喔！

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 媽祖遶境延期, PGSHOES, 大甲鎮瀾宮, Adidas, YeezyBoost350, EVA中底, 健康鞋墊, 免費送
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