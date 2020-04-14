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別再玩Switch了！挑戰NASA「月球拼圖」　1000片冷色調成品超美

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編輯／Duke

在家健身、遊玩Switch、看劇成為近期最夯的室內活動，不過，趁著這波防疫期間培養新興趣也是選項之一，其中拼圖不僅對大腦健康有益，還是很殺時間的桌遊。日前，知名加拿大拼圖商Four Point Puzzles便以NASA拍攝的月球照片，推出唯美冷色調的「The Moon」1,000片拼圖，益智迷準備好接受挑戰了嗎？

▲月球拼圖。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

▲超美黑白色調1,000片月球拼圖。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

慶祝阿波羅11號登陸月球50週年，Four Point Puzzles推出The Moon拼圖致敬這一重大成就，並挑戰全球各地的解謎者。這款運用1,000片組成的圓型拼圖，以月球為主題，其真實圖像由NASA提供，是迄今為止最清晰的月球照片。

▲月球拼圖。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

真實圖像由NASA提供，是迄今為止最清晰的月球照片。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

然而，Four Point Puzzles也提到The Moon沒有形狀一模一樣的拼圖，因此這款拼圖難易度極高，適合高階的挑戰者，但是如果各位在家閒閒沒事，還是可以嘗試將其拼出，或許會得到巨大的成就感喔！

▲月球拼圖。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

▲沒有形狀一模一樣的拼圖。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

▲月球拼圖。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

▲平日殺時間的最佳玩物。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

除了The Moon以外，Four Point Puzzles還推出The Earth、Dots、New York Quilt等難易度較低的拼圖，喜歡解謎的朋友，不妨上Four Point Puzzles官網購買，定價皆為美金24.95元（約台幣750元）。

▲月球拼圖。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

▲月球拼圖。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

▲月球拼圖。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

▲The Earth、Dots、New York Quilt難易度較低，適合初學者。（圖／翻攝自Four Point Puzzles官網）

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 室內活動, Switch, 拼圖, NASA, 月球, 阿波羅11號
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