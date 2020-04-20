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一圓當年誇下海口的夢！鞋迷花12年收進所有AJ1　全都是80年代的OG款

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編輯／Duke

Jordan Brand旗下擁有多雙著名球鞋，像是Air Jordan 1、Air Jordan 4、Air Jordan 11等，不過，Air Jordan 1對不少鞋頭來說才是最具收藏價值的鞋款。最近，名為Rolo Tanedo Jr的收藏家就在個人IG上公開自己的收藏，並表示他完成當年的夢想，且用12年的時間來收集Air Jordan 1，而且每一雙都是當年推出的OG款，頗具紀念意義。

12年前，Rolo以1985年推出的「Metallic Blue & White High」為起點，中間收進「Chicago」、「Black Toe」、「Bred」、「Royal Blue」、「Shadow」等經典配色，最後以1985年的Air Jordan 1 Low「White & Gray」作為結尾完成Air Jordan 1 OG鞋款全系列的收藏。

▲AJ1全收藏。（圖／翻攝自IG@dunksrnice）

▲1985年的Air Jordan 1 Low White & Gray。（圖／翻攝自IG@dunksrnice）

雖然Rolo不是第一個完成收藏全系列的人，但他完成當年在Niketalk論壇所說的目標，因此他的堅持與努力不僅讓人佩服，同時也給想要收藏的年輕朋友一個勵志的故事。

Rolo除了收藏Air Jordan 1 OG鞋款全系列以外，Off-White X Air Jordan 5、Travis Scott X Nike SB Dunk Low、Sacai X Nike LDWaffle等熱門鞋款他也有入手，想看更多Rolo的收藏，都可以到IG@dunksrnice上查看。

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關鍵字：

AirJordan1, AirJordan4, AirJordan11, 收藏, OG款, Chicago, BlackToe, Bred, RoyalBlue, Shadow, Off-White, TravisScott, Nike, Sacai
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