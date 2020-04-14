白色遺跡風實圖曝光！PokémonＸUNIQLO三方聯名　「千年皮卡丘」必收服

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作為首個被Pokémon（寶可夢）允許進入檔案資料庫的藝術家，Daniel Arsham當然會將其發揚光大。根據官方發布的短片，Daniel Arsham X Pokémon的藝術系列將邀請Uniqlo，一同把寶可夢的世界觀及其角色融入，並創作多款UT給全世界粉絲進行收藏。

在 Instagram 查看這則貼文 UNIQLO TAIWAN（@uniqlo_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 11 日 上午 7:00 張貼



Daniel Arsham X Pokémon X Uniqlo UT聯名系列，日前正式在網路率先公開，當中包括7款T-Shirt，其設計以Daniel Arsham拿手的浮雕遺跡風為主，而皮卡丘、小智、超夢等人氣角色亦有出現於T-Shirt設計中。此外，這次聯名還將出現的角色定為「1,000年後的關東歷史遺跡」，因此服飾上也印有Daniel Arsham的簽名以及3020的字樣設計。

▲Daniel Arsham x Pokémon x Uniqlo UT聯名系列，設計以Daniel Arsham拿手的浮雕遺跡風為主。（圖／翻攝自Uniqlo UT）







▲主題定為1000年後的遺跡，皮卡丘、小智、超夢皆有出現在T-Shirt上。（圖／翻攝自Uniqlo UT）

▲Daniel Arsham於個人IG帳號發布設計草圖。（圖／翻攝自IG@danielarsham）

對於此次三方聯名的發售，官方也給出確切的訊息，那就是該系列將會在4／24於全球Uniqlo發售，尺寸涵蓋男性、女性以及兒童，售價方面尚未公開。

與此同時，Uniqlo與《小小兵2：格魯的崛起》的聯名系列，目前也搶先在官網公開相關設計。這次設計將結合電影中的復古元素與人物，因此格魯、鮑勃、凱文、史都華等人物皆會出現其中，不曉得各位想好要買哪一款了嗎？

▲Uniqlo X《小小兵2：格魯的崛起》聯名系列，搶先在官網公開。（圖／翻攝自Uniqlo官網）







▲T-Shirt結合復古元素與人物，當中包括年輕的格魯。（圖／翻攝自Uniqlo官網）

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