Jo Malone秘境花園、Elie Saab淡香精手環　4月香氛清單出列

香水除了靠產品說話，也不斷嘗試新的可能，希望帶給人們耳目一新的效果，以下特搜精品香在本月的新動態，香氛控建議做好心理準備，看完之後，必買清單可能會多好幾行。

ISSEY MIYAKE三宅一生IGO系列

售價NT$3800／80ML（瓶蓋20ml，瓶身60ml）

精典睡蓮、鳶尾草香氣，由日本設計大師ISSEY MIYAKE三宅一生創作的一生之水，歷經15年依然熱賣，2020年限量推出IGO胖胖瓶系列，一瓶二用，瓶蓋做成隨身香氛，可放置包中、輕鬆補香超Easy。

2018年推出的玫瑰金一生之水昇華淡香精同樣也有IGO胖胖瓶系列，水梨、玫瑰、蜂蜜的輕甜香調在推出後就擄獲不少年輕女生世代的心。售價4050/80ML (瓶蓋20ml 瓶身60ml)

三宅一生 IGO母親節特惠組

凡購買一生之水IGO經典女香80ml，贈：一生之水女香10ml+ IGO女娃娃鑰匙圈＋渼體系列100ml（不挑款）

Elie Saab淡香精母親節禮盒

（特惠NT$4,200，價值NT$5,800）

Elie Saab淡香精90ml + Elie Saab淡香精10ml + Elie Saab手環

前味散發清新橙花，中味強烈的埃及茉莉花釋放出甜美的感官享受，廣藿香和雪松組成的基調，讓人久久無法忘懷。

Jo Malone London秘境花園限量系列

4月15日上市

每年春日都會推出限量花香系列的Jo Malone London，此次以旅途中遇見的多種亞洲花卉為靈感，全新推出【睡蓮】和【柚子】兩款古龍水，以及經典復刻香氣【合歡花】與【桂花】，同時還帶來【橙花】居室香氛系列。全系列包裝以粉霧消光玻璃瓶身呈現，別出心裁的浪漫粉色調，襯出每款香氣的獨特花卉色彩。

睡蓮Waterlily古龍水 30ml／NT$2,600；100ml／NT$5,200

小花茉莉與橙花純露的純粹花香搭配上粉嫩白麝香，完整呈現睡蓮潔淨的動人氣息；花上晶瑩剔透的晨間露珠，吸滿整夜的水嫩清香，讓人忘卻塵囂煩惱，沉醉在美好靜謐的秘境花園之中。

柚子Yuja古龍水 30ml／NT$2,600；100ml／NT$5,200

鼠尾草的快樂餘韻，輕盈帶出酸甜芬芳的柚子香氣，最後再以雪松木的深度木質香與香脂冷杉，為整體增添馥郁感受。振奮提神的酸甜氣息宛如一杯特調雞尾酒，令人難以抗拒。

合歡花古龍水 30ml／NT$2,600；100ml／NT$5,200

桂花古龍水 30ml／NT$2,600；100ml／NT$5,200

愉悅誘人的【合歡花古龍水】與優雅清新的【桂花古龍水】帶來了現代女性的別緻嬌柔，是不容再錯過的經典復刻香氣。

橙花藤枝擴香組 165ml／NT$3,990

橙花居家工藝蠟燭 200g／NT$2,990

常態系列中璀璨耀眼的橙花，再次驚喜登場。【橙花藤枝擴香組】及【橙花居家工藝蠟燭】為居家空間帶來溫暖明亮的純粹氣息。

Miss Dior迪奧香氛旅行精裝組

建議售價 NT$5,350（數量有限,售完為止）／ 迪奧線上快閃店獨賣

喜愛迪奧Miss Dior香水的鐵粉們，今年母親節檔期正是入手的絕佳時機！「迪奧線上快閃店」特別獨家推全新《花漾迪奧淡香水》旅行精裝組，內含 100ml 香水與擁有精緻皮革質感瓶身的10ml隨身香，這是10ml 隨身香首次入組，讓女孩在外出旅行期間也能輕鬆攜帶，時刻補香釋放迷人魅力。



（圖片來源：referencepourgammepalette）

另外，為了鼓勵大家不出門宅在家，現在只要在迪奧線上購物，不限購買金額或品項，迪奧都將以燙印金色 Dior logo 的禮盒，搭配宛如金箔點綴的粉紅烏干紗緞帶為妳精心包裝。消費滿額 NT$3,500 元，即可獲贈以粉紅烏干紗搭配精緻CD Logo 墜飾的「迪奧粉漾絲語手環」一只。限定贈禮不與其他贈送重覆計算，數量有限贈完為止。

SABON玫瑰茶語母親節限定禮盒

4月16日限量上市

「玫瑰茶語」是SABON最熱門的香氛之一，溫柔、浪漫又舒服的香氣擄獲無數女孩的心。迎接母親節，SABON特別推出【玫瑰茶語限量禮盒】讓淡雅舒心的玫瑰芬芳縈繞生活中的每一刻。

玫瑰茶語明星三部曲推薦組 NT$1,880

玫瑰茶語沐浴油50ml+玫瑰茶語身體乳液140ml+玫瑰茶語身體磨砂膏200g+小木匙

玫瑰茶語隨身沐浴保養組 NT$980

玫瑰茶語沐浴油50ml+玫瑰茶語身體乳液 50ml

Frédéric Malle全新身體保養系列

來自法國巴黎的頂級香水Editions de Parfums Frédéric Malle被認為是當今最偉大的香水專家之一，王菲、GD權志龍都愛用它們家的香水。全新【Frédéric Malle身體保養系列】將香水系列的香調延伸至沐浴露、沐浴乳、身體乳液、身體乳霜、髮香噴霧及護手霜等產品上，讓喜愛的香味透過疊擦更加持久。身體乳液 200ml/NT$2,780 ；沐浴露 200ml / NT$2,080

與沐浴露不同，Frédéric Malle沐浴乳含有夏威夷果油、甘油，可達到同時清潔和軟化皮膚的效果。兩款香味Musc Ravageur 融合了琥珀、香草和檀香。Portrait of a Lady則使用土耳其玫瑰、丁香花與黑加侖子、覆盆子帶來媚力十足的女性味。沐浴乳200ML／NT$2,580元

髮香噴霧是原始香水配方的輕巧版，旨在為頭髮增添香氣和精緻的清新感。髮香噴霧100ml ／NT$6,380元

最後，如果是UNE ROSE一輪玫瑰的粉絲，千萬別錯過Art Haus引進的唯一一款身體乳霜，如奶油般滋潤的質地，能讓乾燥肌膚立即補水彈潤。UNE ROSE 身體乳霜200ml／NT$6,780元

除了身體清潔保養系列，ART HAUS也引進了【Frédéric Malle室內噴霧】，只需噴灑幾次就能讓空間氛圍煥然一新。室內噴霧450ml／NT$5,980

最受歡迎的【Frédéric Malle香水系列】也推出了縮小版的30ml容量，特別推薦給喜歡嘗試多種香味的香氛控，方便攜帶的特性，好入手的價格很推薦新手收藏。香水30ml／NT$4,280-NT$6,380

※JASMINE LEE, CHEN CHEN WANG

（完整文章請看VOGUE.com）

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