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LV春夏推出單色系列　Mini款式立刻列入夢幻清單

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路易威登於1854年在Neuve-des-Capucines大道開設第一家店面。2013年問世以其命名紀念的Capucines手袋傳承品牌歷史，迅速成為首屈一指的經典設計。此系列為行李箱製作翹楚Louis Vuitton精湛工藝的代表力作，體現路易威登的價值與傳統，重新再造自我，持續與時代交流。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖片來源／Louis Vuitton）

2020年春夏推出單色系列，其中顏色包括皓雪白、玫瑰粉、火龍果紅與香蕉黃等等，Capucines手袋包款洋溢出活潑鮮明的流行氣息，尺寸方面共有PM、BB與Mini 三種尺寸。期中 MINI款將比例整體縮小後，維持一貫的優雅但同時確增添了一股可愛俏皮的時髦感。mini款式同樣經過超過250道工序製成，展現前衛魅力。袋款以全粒面的高級Taurillon皮革製成，綴以亮面小牛皮內襯，締造華麗時尚的外型，配有金色手柄圈環和標誌性的LV Initials標誌，透過同色調啞面金屬件讓這款時尚手袋更顯完美。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖片來源／Louis Vuitton）

其他創新設計包括彩色透明手把、珍稀蛇皮材質、肩揹或斜揹用加長肩帶，在每天不同時段展現千變萬化的風格。Musette系列以編織工藝重新演繹此款經典手袋，本季推出焦糖色搭配皮革，成為今夏最完美夢幻單品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖片來源／Louis Vuitton）

推薦款式

Capucines BB « Plexi Snow » in Taurillon leather and plexiglass NT$176,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（圖片來源：Louis Vuitton）

Capucines BB monochrome eau de rose in Taurillon leather NT$185,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（圖片來源：Louis Vuitton）

Capucines Mini « banane » in Taurillon leather and ayers skin NT$164,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（圖片來源：Louis Vuitton）

Capucines Mini « corail » in Taurillon leather and ayers skin NT$164,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（圖片來源：Louis Vuitton）

Capucines PM colorblock noir, gold and coquille in NT$188,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（圖片來源：Louis Vuitton）

Capucines Mini « Noir » in Taurillon leather NT145,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（圖片來源：Louis Vuitton）

※TRAVIS HUNG
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

購包夢幻指標！香奈兒CHANEL六大經典包款，是女孩們一輩子的珍藏

2020年40款「精品長夾推薦」！從夢幻品牌經典款到人氣款，都可以列入慾望清單

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 精品, 包包
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