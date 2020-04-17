養一隻老虎、走訪神秘巨石陣　7個Google功能，讓你在家也能很有趣

因應疫情避免群聚感染，大多數人選擇減少出入公共場合，待在家的時間變得比以前多了。為了增加居家樂趣，很多人選擇追劇、閱讀或聽音樂來度過漫長的時間，這次Vogue蒐羅了許多善用Google服務的方法，為在家防疫增添更多選擇，一起在家守護健康，養精蓄銳迎接疫情結束的那一天！

第一招：Google AR 虛擬動物園

只要手機有支援 AR 功能，不管是 Android 或 iOS 系統，透過 Google 搜尋動物名稱（中英文皆可），在搜尋結果的下方會出現「見識實體大小」，點選「透過 3D 模式檢視」，就會進入AR介面，出現栩栩如生的動物影像，不但會發出叫聲，你還可以自行移動、縮放大小，也能跟動物合照、錄影。

目前網友們搜集到的Google AR動物有25款，有些是只有英文版的隱藏彩蛋唷！

Alligator／Anglerfish／熊 Bear／貓 Cat／豹 Cheetah／狗 Dog／拉布拉多 Labrador Retriever／八哥狗 Pug／羅威那 Rottweiler／鴨子／Eagle／企鵝 Penguin／熊貓 Panda／山羊 Goat／刺猬 Hedgehog／馬 Horse／獅子 Lion／Macaw／章魚／八爪魚 Octopus／浣熊 Raccoon／鯊魚 Shark／Shetland pony／蛇 Snake／老虎 Tiger／龜 Turtle／Wolf

第二招：Google地球

目前全球各地都屬於避免非必要旅遊範疇，居家防疫時如果真的很想看看外面的世界，可以跟著Google地球解旅遊的癮。到丹麥看小美人魚、走訪英國巨石陣、或是參觀義大利威尼斯，只要輸入想去的地點，就能瀏覽全世界衛星圖像以及數百座城市的3D建築物和地形圖，也能縮放到住宅或任何其他地方。每個景點也會顯示各地標資訊圖卡，透過Google地球的街景服務，即便在家也能360度暢遊世界。另外，透過「旅行家」功能（僅有英文版本內容），也能跟著世界頂尖的說書人、科學家和非營利組織，來場全球導覽之旅。像是「擒拿神偷卡門」結合遊戲的方式，帶領用戶探索世界各地知名景點，了解不同領域的知識、邊玩邊學。

第三招：YouTube

YouTube擁有多元且豐富的頻道，讓用戶可以隨心所欲觀賞各種不同類型的影片。跟著「CYFIT兆佑」一起學習如何正確的健身，「Ashlee xiu」用趣味且生活化的方式分享運動、飲食技巧；想要準備健康美味的料理給家人吃，看「菜單研究所」及「Ting's Bistro 美食自學廚房」如何輕鬆上菜，破除不敢下廚的恐懼。疫情期間不便出門，跟著旅遊頻道，像是「Spice Travel」探索獨特的旅遊景點、「旅行YJ」開箱各國青年旅館，就算不出門也能探索世界。

YouTube的音樂內容也深受台灣用戶的喜愛，去年11月，YouTube Music正式在台灣推出，讓用戶可以輕鬆的享受優質的音樂播放及平台上才有的豐富內容，無論是在家看書、喝下午茶或是與家人齊聚，YouTube Music都可以提供專屬的個人化音樂，也可以使用YouTube Premuim付費會員服務，讓用戶享受無廣告、下載內容、背景播放等進階功能。

第四招：Nest Mini

想實現在家當個終極沙發馬鈴薯的願望，就絕對不能少了Google助理的幫忙。Nest Mini智慧音箱內建Google助理，可支援D-Link、LG、Philips Hue、大同等3,500個品牌，同時推出30,000款像是掃地機器人、洗衣機、空氣清淨機等智慧家電搭配使用，只要出一張嘴就能完成家中大小事務。另外也能透過語音指令啟動Spotify、MyMusic聆聽自己的播放清單，或是串連Chromecast，就算躺在沙發上，也能隨心所欲的播放YouTube或Netflix上最喜愛的影片。

第五招：Google Play

居家防疫最多人想像得到的方式就是規劃娛樂活動與充電學習，使用Google Play裡豐富的遊戲、電影及電子書內容，用戶在家就能輕鬆享受多元的娛樂及學習體驗。Google Play編輯精選熱門遊戲讓玩家們即便沒有見面，依舊跟得上朋友的遊戲話題；除了玩遊戲外，許多人也會選擇在假期期間充實自我，透過線上學習增廣見聞。Google Play編輯彙整了許多實用的行動新聞閱讀器，能隨時掌握最新國際動態，還能透過精選語言學習工具在家輕鬆練外語。

此外，Google Play讓用戶可以輕鬆在線上購買或租借各種類型的電子書，不論是健康醫學類、文學小說類或是漫畫類，都能在Google Play上找到，不必出門也能學習新知、閱覽群書。 而觀賞電影也是種學習、放鬆的好方法，Google Play亦提供熱門電影、最新上架電影等多元類型的選擇，不管是喜劇歡樂片、優質紀錄片或是熱門超級英雄電影，家裡就是最舒服的電影院！

第六招：Google Podcasts

除了透過影音內容 ，不妨跟著Google Podcasts沉浸廣播世界，用「聽」的來學習新知、放鬆心情！無論是Android或iOS裝置，都能透過Google Podcasts所提供的多元頻道充實自我，像是科技島讀解讀科技、商業與社會趨勢，用雙語的對話方式分享國際大事，就算是一邊煮菜、一邊運動，也能隨時隨地吸收新知。另外，如果是家中有小孩的家長，也能與孩子一同收聽Dada阿姨說故事，聽故事的同時也能教育正確的生活態度，陪伴小孩一同成長。

第七招：Google相簿

喜歡拍照或是把相片存放在手機的用戶，常常會有「突然想找去年暑假出遊相片卻找不到」的狀況，想利用在家時光好好整理相片卻不知該從何整理嗎？Google相簿可以根據定位紀錄自動將相片歸類，也能手動整理、建立相簿。如果想要將特定時刻、地點所拍的相片整理在一起，只要在搜尋欄輸入特定人物和地點就能快速找出所有相關相片及影片。除此之外，Google相簿還能製作電影、動畫或美術拼貼，將相片製作成動態內容或具有美編效果的外框，重溫過去美好的回憶。

※YOYO SU, GAIL HSU

（完整文章請看VOGUE.com）

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