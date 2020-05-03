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韓國居家健身始祖公開5個飲食習慣　「絕不復胖」網友五顆星好評

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YouTube破100萬點擊率，IG近37萬粉絲關注，SMI（朴自美）是韓國相當高人氣的健身網紅，也算是分享居家健身的始祖，舉凡SMI的飲食菜單、瘦身筆記、零食推薦……都是韓國粉絲高度關注、追蹤的話題，其影響力與人氣仍在不斷竄升中。

和多數人一樣，SMI（朴自美）原本是2個孩子的媽，自小因下半身肥胖而自卑，面對產後鬆弛、肥胖與掉髮倍感憂鬱，試過各種瘦身方法，不僅成效不彰，甚至還導致嚴重復胖…為了重拾女人的自信而開始研究瘦身資訊，在沒有健身教練的指導下，自創「居家鍛鍊馬甲線」計畫並成功塑身，搭配不復胖的飲食習慣，成為網友爭相效仿的目標。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

網友給五顆星！絕不復胖的飲食習慣公開

常見的「瘦身菜單」內容皆是玄米飯、雞胸肉、水煮蛋、香蕉…等低熱量、高蛋白食物，搭配運動雖能在短期內瘦身有成，卻容易在瘦身後為了滿足先前的口慾而暴飲暴食，進而復胖！為了養成不復胖的飲食習慣，「SMI自美菜單」旨在拋開過往瘦身的飲食壓力，追求長遠健康目標、培養得以持續的飲食習慣！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1.早、晚餐在固定時間吃400大卡有豐富營養的食物。

2.早餐主要吃複合碳水化合物，晚餐則以蛋白質為主。

3.午餐自由吃！直接吃當天最想吃或是最喜歡的食物！

4.吃點心！在14點之前，任意選一種，一天吃一個。

5.晚上19點以後，除了喝水以外，培養不進食習慣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

超有感！徒手燃脂3大「居家健身訓練」

整個健身菜單約20分鐘，包含了：運動前伸展 →下半身運動 →（有氧運動30秒）→腹部運動 →（有氧運動30秒）→ 上半身運動 → 運動後伸展。

1.這支超過百萬瀏覽次數的運動影片，動作簡易非常好跟上，做完20分鐘會整個大爆汗。 

2. 同樣也是簡單的20分鐘健身操！非常適合給初階的運動人。

3. 這支時間最短只有15分鐘，但就能迅速達到燃脂功效，看完不能再偷懶說沒時間運動了。

※JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

瘦大腿運動總整理 超完整瘦腿美腿秘技(教學影片)

 醫師證實游泳減肥效果差！選錯游法「燃脂效果」竟然差了三分之一倍！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 瘦身, 運動
fashion.net

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