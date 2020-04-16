最Q的小熊軟糖、泰國超夯「還魂梅」台灣買得到！追劇必備嘴饞零食6選

因為疫情延燒，大家紛紛取消原定的旅遊行程，改在家中當個沙發馬鈴薯，不僅是保護自己，也是保護別人，長時間的居家日常免不了就是吃飯、睡覺跟無止境地追劇，這時手邊絕對要放個一兩包解嘴饞的零食才完美，以下就推薦幾款今年春天陸續上市的話題趣味零食，連假一開始把貨補好補滿，好好享受宅家生活。

艾爾巴Albanese－小熊軟糖

被美國網友公認世界上最好吃、最Q的的美國艾爾巴Albanese小熊軟糖，繽紛進攻全台7-11超商囉！其中經典不敗款「艾爾巴Albanese全天然頂級小熊軟糖」8種口味和「艾爾巴Albanese迷你漸層小蟲造型軟糖」12種口味，於4／8在全台7-11超萌登場！「艾爾巴Albanese全天然頂級小熊軟糖」採用獨家8種口味，包含蘋果、芒果、黑醋栗、柳橙、鳳梨、蔓越莓、水梨、覆盆子。「艾爾巴Albanese迷你漸層小蟲造型軟糖」則以獨家12種水果口味，酸甜清爽登場。迷你漸層毛毛蟲造型軟糖使用好吃不黏牙配方，獨創Ｑ彈帶勁口感，咬一口後，華麗繽紛的12種水果口味立即在你口中散開！

通路：「艾爾巴Albanese全天然頂級小熊軟糖」8種口味和「艾爾巴Albanese迷你漸層小蟲造型軟糖」12種口味，將於4/8在全台7-11上市。「酸爆小熊軟糖」共12種口味則可於全家購買 。其它品項在其他超商通路也可購買。

價格：艾爾巴Albanese迷你漸層小蟲造型軟糖 NT$65／7-11限定；艾爾巴Albanese全天然頂級小熊軟糖 NT$65／7-11限定

Breyers－雙重聯名巧克力冰淇淋

單一聯名已經很酷，但這次美國品牌Breyers竟然可以雙重聯名，分別為Oreo x Chips Ahoy和Snickers x M&M巧克力，在綿密的冰淇淋中混搭餅乾與糖果顆粒，吃起來沁涼又濃郁，放假追劇很適合抱著一桶獨享。

通路：Jasons超市

價格：NT$499／2盒

MagMag－還魂梅

出不了國不如就改吃異國美食安慰自己，這款在泰國代購界超夯的零嘴終於在台灣就買得到了，由泰國皇室成員M.L. Chiratorn Chirapravati親自操刀設計，被稱為泰國果乾界的精品。用新鮮梅子醃製，完整保留其精華，外層再撒上薄薄一層糖霜，無籽果乾吃起來紮實又酸甜，絕對是放在桌邊很容易瞬間被秒殺的涮嘴零食。

通路：目前可在全家、小三美日購買，4月20日7-11開放第2波預購

價格：NT$179／7-11限定大包裝；NT$55／全家、NT$49（小包裝）／NT$189（大包裝）小三美日限定

星球工坊X迷客夏－伯爵茶拿鐵爆米花

每次推出新口味爆米花都讓人一不注意就完食的星球工坊這次攜手手搖飲迷客夏推出「伯爵茶拿鐵」口味，將迷客夏的招牌「伯爵紅茶拿鐵」變成零食，充滿佛手柑香氣的伯爵紅茶搭配100%煉乳，高溫爆炒後的爆米花撒上頂級茶粉，吃起來香氣十足，口感也很舒脆，這也是繼去年推出紅烏龍煉乳雙色口味後再度推出雙色新作，一次買到兩種風味，怎麼吃都不怕膩口。

通路：星球工坊門市、官網、迷客夏門市

價格：NT$65

樂事X扶旺號－荷包蛋肉土司味洋芋片

看準再地小吃魅力，7-ELEVEN首度與迪化街百年糕餅名店李亭香、江記華隆、國民美食鬍鬚張、扶旺號等知名品牌聯名展開「在地潮食」，蒐羅了北中南各地風味小吃，像是與台式早午餐扶旺號合作推出「樂事扶旺號荷包蛋肉土司味洋芋片」，鹹香豬排與嫩蛋融入薯片，美味程度讓人停不了手！此外憑包裝截角可至扶旺號享優惠。在3/25-4/21期間，還可享有 2件8折、3件77折的優惠。

通路：7-11

價格：NT$45

樂事X鬍鬚張－滷肉飯／雞肉飯口味洋芋片

台灣道地人氣小吃鬍鬚張跨界聯名，最經典魯肉飯，甜鹹滋味好開胃；香濃雞肉飯口味，油蔥與雞油香，獨家推薦！在3/25-4/21期間購買，還可以享有2件8折、3件77折的優惠。

價格：NT$45／7-11限定

31冰淇淋 十足草莓口味／跳跳糖口味

「十足草莓口味」內含新鮮草莓果肉與果汁，莓香四溢的草莓冰淇淋，草莓控一定會為之瘋狂。「跳跳糖口味」微薄荷香與巧克力風味的冰淇淋，加上跳跳糖，特殊口感，十分有趣

價格：NT$120／全家，4/8-5/5消費者購買指定進口冰品即可享2件85折優惠。

戽斗星球 芒果雪糕／烤布蕾雪糕

「芒果雪糕」搭配高人氣獅子造型，搭配爽口芒果口味，讓您一吃再吃。「烤布蕾雪糕」超療癒北極熊造型，搭配香甜可口烤布蕾口味，大人小孩都愛。

價格：NT$79／全家，4/8-5/5購買指定冰品即可以加價59元購買戽斗星球造型冰一支

黑糖麻糬冰淇淋

濃郁黑糖搭上奶香十足的冰淇淋，內附上Ｑ彈有嚼勁的韓國年糕，十分吸睛。

價格：NT$79／全家

可口可樂 蘋果風味

繼獨家推出網路熱議的草莓可樂後，再次獨家上市可口可樂蘋果口味，蘋果酸甜搭上可樂後，風味十足！可樂迷一定要嘗試。

價格：NT$29／全家，4／8-5／5加10元多一件

※WENDY CHEN, CHARA YU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

2019最新版！台北15間CP值破表buffet吃到飽總整理

話題瘦身飲品【綠拿鐵】，專家傳授怎麼喝最有效。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。