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大家都在買的8支「造光精華」　母親節特惠組最完整入手攻略

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要說美白退燒，是的！大家的確不再追求膚色要像紙一樣白，但不管膚色為何，對明亮的嚮往感卻日益增加。畢竟膚色均勻透亮，視覺感就向完美肌質靠攏不少。今年幾支訴求「幫肌膚造光」的造光精華都賣得嚇嚇叫，不少都有超威的銷售數字佐證，女孩想下手？即將到來的母親節檔期正是時候，以下特搜8支大家都在買的【造光精華】，搭配超優母親節特惠組，最完整下手資訊一次整理給大家。

上市3週賣破千瓶
雅詩蘭黛 PRO極速光感煥白全能精華　30ml／NT$2,900；50ml／NT$4,100

繼拉提神器「小銀瓶」之後，雅詩蘭黛再度推出同系列新品—Pro極速光感煥白全能精華，又暱稱做「小白瓶」，品牌將之定位為"造光神器"，在保養科技上也延續了這系列講求"速效"、媲美"醫美"的特色，七天內提亮有感，暗沉、蠟黃、痘疤、斑點與膚色不均等問題都可以被解決，上市3週就賣破千瓶，現在母親節檔期，這瓶的組合也討論度最高。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

能做到七天有感，小白瓶的配方自然是重點，【Pro極速光感煥白全能精華】蘊含了可抑制黑色素形成的「高濃度黃金橙精萃」，也就是高濃度維他命C，據品牌估算一滴小白瓶精華，就擁有55顆新鮮黃金橙的維他命C萃取；搭配「獨家酵母精萃」有效中和肌膚色素沉澱因子。還有雅詩蘭黛超過30年的獨家專利研發「專利蜜糖成分」，同樣也是酵母能顯著淡化已生成可見斑點。確保肌膚白的發光、白的無瑕、白裡透亮！

【母親節特惠組】

Pro極速光感精華組 價值NT$5,710，母親節折扣價 NT$4,100（72折）
Pro極速光感煥白全能精華 50ml+Pro極速光感煥白全能精華 7ml

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

兩個月突破6500萬業績
HAKU驅黑淨白 植萃綺肌露　30g $2,200

在資生堂東京櫃內銷售一直名列前茅的HAKU驅黑淨白，今年新增一名美白生力軍！植萃綺肌露為HAKU驅黑淨白15周年所特別推出的亮白精華液，除了添加積雪草植萃複方和明星美白成分4MSK，還有創新的IBR亮白配方，它上市時，品牌其實沒有花很多宣傳預算，卻短短兩個月突破6500萬業績，讓東京櫃整個品牌業績逆勢成長200%。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

使用過的人都大推質地，如乳液一般、推開卻是水感非常好吸收，混合肌用剛剛好，很多人在擦的當下都很驚艷保濕度，擦完肌膚像喝飽水一般、膚色直接明亮三階。另外，它也承接了驅黑淨白的淡斑特長，不少人分享這罐對付顴骨上的小斑點特別有感。

【母親節優惠組合】

美白綺肌組／NT$2,200（價值$2,820）7.8折
驅黑淨白植萃綺肌露 30mL＋莉薇特麗抗皺精露AA 20mL+心機星魅平衡持粧控粧前乳EX 5mL

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

網路零負評美白精華再升級
克蘭詩 氧氣亮白淡斑精華 30ml／NT$3,050；50ml／NT$4,100

去年學生族群論壇指標 D-card 盲測，拿下近滿分好評的克蘭詩「櫻桃精華(智慧美白淡斑精華)」再升級，推出全新氧氣亮白淡斑精華，將「桃金孃萃取」「加勒比櫻桃精萃」與多種植物萃取精華高效結合，幫肌膚溫和代謝美白。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這罐自2月上市以來第一批貨量已經快賣完，很多人都大讚擦了兩三天就能明顯感受到肌膚變明亮，加上使用的皆是天然亮白配方，溫和不刺激，很適合現在口罩不離身，變得敏感又暗沉的肌膚使用。

【母親節優惠組合】

亮白淡斑全效組優惠價 NT$7,200（原價 NT$9,600）75 折
氧氣亮白淡斑精華 50ml（正貨）+智慧美白淡斑筆 7ml （正貨）+智慧美白高機能化妝水（清爽/潤澤）200ml（正貨/2 選 1）+智慧美白晚安水凝霜 50ml（正貨）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

痘疤泛紅一抹立馬緩解
Clinique超激光勻淨白淡斑精粹　50ml／NT$3,650

上一代是同樣很有口碑的雙管淡斑精華，這一代除了主打的「CL302極光C亮白因子」能讓肌膚溫和代謝老廢角質，層層抑制黑色素生成。同時它還多了"修護力"的設定，很多痘疤泛紅肌到櫃上體驗，一抹完這款精華，泛紅即刻消失獲得緩解、膚色均勻度提升，感覺膚質就變好了，"明顯有感保養力"讓這罐美白精華在冷清的3月美妝市場上表現超亮眼，短短一個月就讓品牌業績成長250%以上。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

【母親節優惠組合】

高效亮白體驗組NT$3,650（75折）
超激光勻淨白淡斑精粹50ml+超激光勻淨白淡斑精粹10ml+水磁場72H超循環保濕凝膠15ml

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

美妝版瘋狂洗版、混油皮本命拋光精華
蘭蔻LANCOME 超極光活粹晶露　150ML／NT$3,500

身為蘭蔻2020上半年最重要的保養單品，這款精華水自上市以來就洗版了美妝論壇，吸引上萬人靠櫃體驗，主打成分「山毛櫸芽」能改善肌膚澄淨度，許多人大讚使用當下就能感受到肌膚明亮柔嫩度提升。尤推薦油性、混合性肌膚使用，網友稱這是混油皮本命的拋光精華，對付粉刺閉口特別有感，很多人用了一周再摸臉，發覺變得超平整乾淨，跟顆粒感Say Goodbye。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

【母親節優惠組合】

超極光晶露入門組，建議售價 NT$3,500／價值 NT$4,900
超極光活粹晶露150ML (正產品)+超未來肌因賦活露7ML+超極光活粹晶露10MLX3

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

好入門的有感貴婦級精華
肌膚之鑰 精萃光采激光晶露　30ml／$5,400；50ml／$8,500

美容界第一瓶提出「造光」概念的精華，也是肌膚之鑰第一款精華液，推出之後受到很多年輕族群的關愛，當季就帶來2位數的成長。裡面加入了白金絲繭精華、日本珍珠、茶氨酸、紫蘇精華、當歸精華，搭配全新三色海藻精華，不僅能讓肌膚彈嫩細緻，還能散發出好命澎潤光。很多女生會把它視為抗老精華，用一瓶抵兩瓶使用，加上價格相對好入手，是很推薦新手入門的貴婦級精華。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
（圖片來源：TAKAYUKI ADACHI）

【母親節優惠組合】

精萃光采禮盒組，建議售價 NT$9,950（首四發燒特惠組）
激光晶露 30ml （正品） ++光采柔潤潔膚皂 35ml+精萃光采柔潤保濕露 75ml+精萃光采防護精華乳 30ml+精萃光采修護精華乳 30ml

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

去年最賣座保濕精華
碧兒泉 水光保濕雙精華　50ml／NT$1,700

會推薦這瓶保濕精華，是因為很多20世代女性肌膚暗沉單純是因為缺水，水補足肌膚就會立刻像開了燈一般變明亮。這瓶水光草精華在去年拿下台灣最賣座的保濕精華液，雙層質地使用了「植物角鯊精華」搭配高濃縮10倍「保濕水光草精華」，只要輕輕一搖就能激活滿滿的水光泡泡，以最輕盈的方式深入肌底，給予肌膚最強保濕助援，使用幾天就能看到肌膚散發出自然透亮的健康水光。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

【母親節優惠組合】

水光草保濕雙天王組 優惠價：NT$3150／價值：NT$4416
水光保濕雙精華50ml+水光草保濕凝凍50ml+活泉平衡潔顏膠20ml+活泉平衡機能水30ml+水光草保濕凝凍15ml

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

乾性肌膚首選亮白精華
迪奧DIOR 雪晶靈透亮光采精華乳 30ml／NT$4,000

第一瓶獲得日本厚生省醫藥外部用品以醫療等級標準3QD認證的精華，提供三大保養功效：透亮、舒緩、細緻肌膚。獨創的雪絨花萃取可以層層阻斷黑色素成形，這罐推出後除了亮白有感，很多乾性肌膚都大推保濕力相當好，用起來不會覺得不夠力，像眼下乾紋都能有效滋潤。還有它的香調非常舒服，令人期待每次的保養。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

【母親節優惠組合】

迪奧雪晶靈透亮光采精華乳組 建議售價 NT$4,450
迪奧雪晶靈透亮光采精華乳 30ml（正品）+迪奧雪晶靈透亮光采水凝露 50ml+迪奧雪晶靈透亮輕盈 UV 隔離霜 7ml+迪奧雪晶靈透亮輕凝霜 15ml+美妍包

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※JASMINE LEE
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 保養, 母親節
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