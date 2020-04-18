每個動作20次！王麗雅的「悠閒運動菜單」不會太累　又能促進新陳代謝

每天都覺得好累、好懶、好不想動？有想要運動的念頭，但一想到要流汗就又癱在沙發上？名模王麗雅分享自己的「悠閒」運動課表，能讓身體動一動又不會搞得全身痠痛，維持該有的運動量，不但能促進新陳代謝、提高免疫力，也能減緩長期待在家中的憂鬱情緒。

跟著王麗雅的運動菜單在家動一動吧！

第一組（20-30分鐘）：跑步or跳繩or原地跑跳組合

速度到會有點喘的跑步20-30分鐘，如果沒有地方跑，可以跳繩，沒有跳繩，可以原地開合跳1分鐘+高抬膝跑1分鐘+踢屁股跑1分鐘。原地跑跳組合做4-6組。

第二組（30分鐘）：肌力訓練與瑜珈組合

以下7組肌力訓練做2-3輪，每組間可稍微休息30秒或喝個水。

1.air squat深蹲20次，每次維持10秒

2.lunge弓箭步左右腳各20次，每次維持10秒

3.easy push up簡易伏地挺身20次

4.跪姿抬膝＋彈力帶，左右腳各20次，每次維持10秒

5.跪姿側抬膝，左右腳各20次，每次維持10秒

6.俄羅斯旋轉20次

7.crunch捲腹20次

最後大休息，感謝自己的健康身體

另外，王麗雅也叮嚀居家運動3個小建議：

1.把舒適的睡衣換成快速吸濕排汗布料的運動服，穩定保護胸部的運動內衣，若有跳躍、腳步大幅移動的訓練一定換上運動鞋。

2.使用運動app 與運動錶紀錄測量，有紀錄會更清楚知道自己在幹嘛，像查存款紀錄的概念。

3.完成可以拍照上傳分享當成日誌，更可以溫馨提醒身邊還沒動起來的朋友離開沙發區去運動，積健康公德一件。

※YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

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