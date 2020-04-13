fb ig video ETtoday search mobile

韓妞洗版IG的「小珍珠粉底液」　大讚：光澤超裸透、遮瑕度極佳

>

▲小珍珠粉底液。（圖／翻攝自IG）

▲超可愛的小珍珠粉底液。（圖／翻攝自loveit_beauty IG）

記者李薇／台北報導

有在滑韓妞IG的女孩可以發現，最近大家都瘋狂在洗版一款超級可愛的粉底液，圓潤的瓶身看起來就像是珍珠一樣，非常小巧又可愛，最重要的是擦上肌膚會散發出細緻的光澤感，還沒上市就立刻吸引許多人關注。

這款「小珍珠」粉底液出自雪花秀最新的單品「Perfecting Foundation」，目前台灣還沒有上市的消息，已經在南韓搶先亮相，超級可愛的圓形瓶身，搭配上白色的小巧瓶蓋，看起來就像是珍珠或是貝殼一樣，非常優雅。

▲小珍珠粉底液。（圖／翻攝自IG）

▲小珍珠粉底液一字排開有夠療癒。（圖／翻攝自loveit_beauty1111 IG）

在妝感的表現上，延續完美瓷肌氣墊粉霜系列的妝感，可以帶給肌膚細緻光滑的妝容效果，如同珍珠般散發出光透純淨的光澤感，根據南韓部落客們的分享，可以發現它的妝感不但精巧，流動度也是非常厲害，可以很好的在肌膚上延展開來，帶來完美又有遮瑕度的妝容效果。

目前用過它的女孩們都給出5分的滿分好評，大讚「質地很輕薄」、「帶給肌膚乾淨、裸透的妝效」、「很好延展、遮瑕度表現也很好」。而這款粉底相信很快就有機會在台灣登場，喜歡光澤感妝容的女孩也絕對不要錯過。

▲小珍珠粉底液。（圖／翻攝自IG）

▲韓妞都覺得相當推薦。（圖／翻攝自suyammy_official IG）

關鍵字：

雪花秀, 粉底液, 小珍珠粉底, 彩妝
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

比母親節檔期還殺！免稅滿4000再現折200元　盤點必買10大化妝品組合

比母親節檔期還殺！免稅滿4000再現折200元　盤點必買10大化妝品組合

別小看護手霜！5大緊急狀況有它就搞定　能變香膏還讓頭髮不毛躁

別小看護手霜！5大緊急狀況有它就搞定　能變香膏還讓頭髮不毛躁

懶人絕對不能錯過！捨棄那些瓶瓶罐罐，這1瓶直接從頭洗到腳

懶人絕對不能錯過！捨棄那些瓶瓶罐罐，這1瓶直接從頭洗到腳

母親節送這3罐就對了！SK-II青春露超低價　讓妳笑著結帳 決戰口罩外！3款「白菜價睫毛膏」輕鬆讓睫毛變太陽花炸開 全世界女人都在搶這3支口紅！還沒買的趕快跟上 最適合12星座的威士忌與專屬喝法　巨蟹特愛奶酒香、直率牡羊就是要純飲 Dappei／套濾鏡也比不過用調的！VSCO四種風格學起來　讓IG版面更一致 想預防毛孔變粗大，先了解5大成因！用錯保養品也有事 「食物手機架」超逼真！炸蝦壽司讓人流口水　甜食控必備鬆餅款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面