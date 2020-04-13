韓妞洗版IG的「小珍珠粉底液」　大讚：光澤超裸透、遮瑕度極佳

▲超可愛的小珍珠粉底液。（圖／翻攝自loveit_beauty IG）



記者李薇／台北報導

有在滑韓妞IG的女孩可以發現，最近大家都瘋狂在洗版一款超級可愛的粉底液，圓潤的瓶身看起來就像是珍珠一樣，非常小巧又可愛，最重要的是擦上肌膚會散發出細緻的光澤感，還沒上市就立刻吸引許多人關注。

這款「小珍珠」粉底液出自雪花秀最新的單品「Perfecting Foundation」，目前台灣還沒有上市的消息，已經在南韓搶先亮相，超級可愛的圓形瓶身，搭配上白色的小巧瓶蓋，看起來就像是珍珠或是貝殼一樣，非常優雅。

▲小珍珠粉底液一字排開有夠療癒。（圖／翻攝自loveit_beauty1111 IG）



在妝感的表現上，延續完美瓷肌氣墊粉霜系列的妝感，可以帶給肌膚細緻光滑的妝容效果，如同珍珠般散發出光透純淨的光澤感，根據南韓部落客們的分享，可以發現它的妝感不但精巧，流動度也是非常厲害，可以很好的在肌膚上延展開來，帶來完美又有遮瑕度的妝容效果。

目前用過它的女孩們都給出5分的滿分好評，大讚「質地很輕薄」、「帶給肌膚乾淨、裸透的妝效」、「很好延展、遮瑕度表現也很好」。而這款粉底相信很快就有機會在台灣登場，喜歡光澤感妝容的女孩也絕對不要錯過。

▲韓妞都覺得相當推薦。（圖／翻攝自suyammy_official IG）

