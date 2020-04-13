別把小香緞帶丟掉！學「人間香奈兒」Jennie拿來綁髮簡約又時尚

▲BLACKPINK的Jennie直接把香奈兒緞帶綁頭上。（圖／翻攝自jennierubyjane IG）



記者李薇／台北報導

很多人買香奈兒包包，都會把紙袋留下來，但其實緞帶也超級好用，不但可以做為居家的裝飾，甚至可以當作穿搭的配件，最近南韓女團BLACKPINK成員Jennie在個人IG限時動態，更是PO出一張照片，直接把緞帶當作髮飾，綁出超可愛的包頭，時尚又很有個性。

有「人間香奈兒」之稱的Jennie不但穿搭經常都是小香風，最近造型師更是幫她打造出一個特別的包頭，簡約地將頭髮彎折盤在一起，最後使用小香很常見的白色緞帶，綁在頭髮上面，看起來隨性卻別有一番風格，讓人意外原來緞帶還可以這樣用。

▲之前也曾戴過香奈兒的髮夾。（圖／翻攝自jennierubyjane IG）



Jennie用香奈兒編髮也不是一天兩天，之前她在個人IG也分享一張戴著CHANEL草寫字樣的髮飾，即使素顏亮相，也立刻狂吸239萬人次按讚，很多人都紛紛稱讚「實在太可愛」、「造型好美」，髮飾也意外掀起許多網友討論。

而這支髮夾以簡約的草寫CHANEL設計，上面裝飾著珍珠以及鑽石，看起來相當奢華，其實出自「時尚老佛爺」卡爾拉格斐 （Karl Lagerfeld）最後一季的作品，雖然現在戴起來已經過季，但經典的設計果然是永遠不褪流行，戴起來仍然很有時尚風範。

▲Jennie的創意用法立刻學起來。（圖／翻攝自jennierubyjane IG）

