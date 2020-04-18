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《動物森友會》實現富貴人生！3個IG讓你穿上LV、DIOR而且還免費

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@nookstreetmarket、@animalcrossingfashionarchive

賣到大缺貨的任天堂（Nintendo）遊戲《集合啦！動物森友會》，是一款模擬生活的社交遊戲，玩家們不僅能自行製作服飾、創造想要的風格，如果喜歡別人的創作，也能透過QR Code下載，以下3個IG帳號很能提供「設計靈感」，其中不乏LV、GUCCI、DIOR、BURBERRY等精品，愛潮牌則可以找到Stussy、Supreme等，趕緊追蹤啊！

1.Animal Crossing Fashion Archive

Animal Crossing Fashion Archive製作的服飾擁有多種風格，不論男性或是女性角色都有，其中的品牌包括Dior、Jacquemus、ISSEY MIYAKE（三宅一生）、Sacai、Stussy等。

2.Nook Street Market

主打奢侈服飾的Nook Street Market，可以滿足各位玩家的「貴婦夢」。在這裡可以找到Miu Miu連身裙、Gucci禮服、Burberry襯衫等，並且帖子中都有QR Code，可提供想要的玩家下載。

3.Animal Crossfits

從Human Made、Supreme、Off-White，再到Louis Vuitton（LV）、Prada等奢侈品，Animal Crossfits的創作涵蓋所有對男性具有吸引力的品牌，想要將角色化身為時尚達人的話，絕對要參考Animal Crossfits的作品！

►《動物森友會》玩家神還原名牌衣！現實買不起Chanel、Dior　在遊戲裡穿過癮

►Switch手把也能自由組！任天堂全新「客製化」多達10+7種配色任你選

關鍵字：

任天堂, Switch, 動物森友會, 模擬生活, 社交遊戲, 穿搭分享, Dior, Sacai, Stussy, Gucci, Burberry, HumanMade, Supreme, Off-White, LV, Prada
fashion.net

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