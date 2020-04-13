400次不夠看！韓網改瘋「1000次歐姆蛋」自製超簡單　Q彈軟綿像雲朵

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繼日前南韓爆紅的「400次咖啡」席捲台灣，很快的韓網上又掀起了新一波挑戰——「1000次歐姆蛋」，透過手打1000次來打造軟綿的舒芙蕾口感，準備材料與製作方式同樣非常簡單，已有許多網友們捲起袖子嘗試並大呼：「超累！」快來看看如何自製餐廳水準般的歐姆蛋下午茶。

在 Instagram 查看這則貼文 asami（@asamyungsoo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 11 日 上午 4:46 張貼

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比起400次咖啡，這次的「1000次歐姆蛋」更具挑戰性，不過完成後的成就感也更高！而製作歐姆蛋本身僅需要4種食材：雞蛋、糖、鹽與奶油，最後淋上蜂蜜、鮮奶油、季節水果等自己喜歡的配料，隨便一擺都能很有質感。

在 Instagram 查看這則貼文 ʜᴇɪᴅᴇʟ ғʟᴏᴡᴇʀ - 하은（@heidelflower）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 下午 11:36 張貼

《1000次歐姆蛋舒芙蕾製作方法》

1. 首先將兩顆雞蛋蛋白、蛋黃分離，分別倒在兩個碗中。

2. 在蛋黃中加入1／4茶匙的鹽，均勻打散。

3. 在蛋白中加入一茶匙的糖，接著就開始進行重頭戲「手打」1000次的部分（也可用電動攪拌機打發兩分鐘左右），直到蛋白變成乳白色，且形成像鮮奶油般濃稠的半固體狀態。

4. 將蛋黃加入蛋白中，攪拌均勻。

5. 將奶油均勻抹在平底鍋中。

6. 倒入食材、鋪平，蓋上鍋蓋開小火煎3～5分鐘。

7. 打開鍋蓋後，對半折，便可起鍋擺盤！

半熟蛋充滿空氣感的軟綿口感像是雲朵一般，幾乎是入口即化，Ｑ彈的表面更是療癒身心，現下已在IG上瘋狂洗版，搜尋「#1000번저어만드는계란후라이」也能多加參考其他網友的作品，大家不妨趁著在家的期間來嘗試看看，即使是本身不諳廚藝的朋友們也能輕鬆完成，擔心自己失敗的話可以跟著下方影片一步步做喔。

在 Instagram 查看這則貼文 이마트 '생활을 바꾸는 스토리'（@emartstore）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 7 日 上午 1:00 張貼

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