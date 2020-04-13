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400次不夠看！韓網改瘋「1000次歐姆蛋」自製超簡單　Q彈軟綿像雲朵

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編輯／JJ

繼日前南韓爆紅的「400次咖啡」席捲台灣，很快的韓網上又掀起了新一波挑戰——「1000次歐姆蛋」，透過手打1000次來打造軟綿的舒芙蕾口感，準備材料與製作方式同樣非常簡單，已有許多網友們捲起袖子嘗試並大呼：「超累！」快來看看如何自製餐廳水準般的歐姆蛋下午茶。

比起400次咖啡，這次的「1000次歐姆蛋」更具挑戰性，不過完成後的成就感也更高！而製作歐姆蛋本身僅需要4種食材：雞蛋、糖、鹽與奶油，最後淋上蜂蜜、鮮奶油、季節水果等自己喜歡的配料，隨便一擺都能很有質感。

《1000次歐姆蛋舒芙蕾製作方法》

1. 首先將兩顆雞蛋蛋白、蛋黃分離，分別倒在兩個碗中。
2. 在蛋黃中加入1／4茶匙的鹽，均勻打散。
3. 在蛋白中加入一茶匙的糖，接著就開始進行重頭戲「手打」1000次的部分（也可用電動攪拌機打發兩分鐘左右），直到蛋白變成乳白色，且形成像鮮奶油般濃稠的半固體狀態。
4. 將蛋黃加入蛋白中，攪拌均勻。
5. 將奶油均勻抹在平底鍋中。
6. 倒入食材、鋪平，蓋上鍋蓋開小火煎3～5分鐘。
7. 打開鍋蓋後，對半折，便可起鍋擺盤！

半熟蛋充滿空氣感的軟綿口感像是雲朵一般，幾乎是入口即化，Ｑ彈的表面更是療癒身心，現下已在IG上瘋狂洗版，搜尋「#1000번저어만드는계란후라이」也能多加參考其他網友的作品，大家不妨趁著在家的期間來嘗試看看，即使是本身不諳廚藝的朋友們也能輕鬆完成，擔心自己失敗的話可以跟著下方影片一步步做喔。

►風靡南韓網美「400次咖啡」自製方法公開！奶蓋、焦糖口感超療癒

►吃對食物才不容易餓！減肥不復胖必知的6個實用小技巧

關鍵字：

南韓, 挑戰, 1000次歐姆蛋, 400次咖啡, 點心, 下午茶, 自製
fashion.net

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