韓藝瑟38歲駕馭「碎花裝」完全逆生長！妹妹頭造型凡人無法拿下

▲38歲南韓女星韓藝瑟逆齡樣貌驚艷，完美駕馭「碎花裝」成穿衣範本 。（圖／翻攝自韓藝瑟IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星韓藝瑟年近40歲凍齡美貌總是引發關注，近日她在IG上發文，除了剪了「妹妹頭」新髮型，迎合櫻花盛開之際也換上碎花套裝，簡直是各種超難駕馭的服飾在韓藝瑟身上都顯得相當合理，順勢獲得粉絲大讚：「穿衣範本。」

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韓藝瑟的精緻五官自從剪了妹妹頭之後更是發揮至極，巴掌大小臉蛋絲毫看不出已經38歲，近日她PO出站在櫻花樹下的美照，畫面中韓藝瑟氣質黑長髮已經及腰，然而最亮眼的莫過於穿著各色花瓣盛開的Alessandra Rich復古套裝。上方的蓬蓬袖與荷葉邊細節可愛而大方，呼應裙裝完美展開，剪裁搭配她纖細身型更出彩，雖然造型難駕馭，韓藝瑟上身卻相當合理。

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要說韓藝瑟是「碎花女王」絕不為過，先前則以MIU MIU淡黃色連身長裙與小白花的搭配出鏡，V領設計伴隨黑色花瓣遊走於肩頸，性感同時把握俏皮風格十分巧妙；另外，韓藝瑟駕馭英國品牌Erdem長版襯衫碎花裙也得心應手，玫粉色花瓣與潑墨效果般的印花上身，搭配微微收腰的A字裙剪裁令整體線條拉長，果然是各類印花都難不倒，順勢迎來粉絲大讚：「韓藝瑟完全凍齡」、「38歲駕馭碎花還這麼合理」、「碎花女王無誤。」

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