▲安普賢在《梨泰院CLASS》中戴TAG Heuer Link Calibre5腕錶入鏡，97,600元。（圖／翻攝bohyunahnIG、品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

因新冠肺炎疫情蔓延，宅在家裡的時間變多，不少人加入追劇行列，熱門韓劇《梨泰院CLASS》雖已播畢，但仍是之前未跟上的粉絲「補課」重點，除了男、女主角的名牌行頭受矚目，飾演反派的男配角安普賢其實也很講究，光是腕錶就至少換了3只，全出自TAG Heuer（泰格豪雅）的設計。

▲安普賢穿搶眼的紫色西裝搭配TAG Heuer Aquaracer Calibre16計時腕錶，107,700元。（圖／翻攝bohyunahnIG、品牌提供）



在《梨泰院CLASS》飾演富二代的安普賢，勇於挑戰更種色系的西裝，被視為超難駕馭的紫色西裝，他也大膽嘗試，所搭配的錶款毫不馬虎，選擇藍色面盤的TAG Heuer Aquaracer Calibre16計時腕錶，成功吸引目光。

▲安普賢第3只錶是TAG Heuer Carrera Calibre16計時碼錶，158,200元。



既然飾演多金公子，名錶可不能一只戴到底，安普賢還一連換上TAG Heuer Link Calibre5腕錶、Carrera Calibre16計時碼錶，清一色都是運動風格的鍊帶錶，洩露了他的選錶品味。