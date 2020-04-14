Red Velvet隊長Irene童顏水透肌　靠「小粉橘」素顏也像上妝般美

▲Red Velvet隊長Irene是顏質擔當。（圖／翻攝自renebaebae IG）

文／C編

南韓女團Red Velvet成員Irene身為團隊的隊長，一舉一動都受到關注，尤其是她的時尚穿搭以及周邊，更是受到大批粉絲的追隨，日前她不僅受邀參與時裝周的活動，更是成為南韓倩碧的品牌大使，初亮相的畫報美到讓人驚呼。



Irene不虧是女團的顏質造型擔當，最近更是被南韓倩碧獲選為全新的品牌形象大使，首波代言就是品牌最經典的水磁場72小時超循環保濕凝膠，只見她肌膚都散發水潤的細緻光澤，已經29歲但完全就像是嬰兒般的童顏，沒有一點細紋，讓人看到不禁超羨慕。

▲近乎素顏的照片也看起來肌膚超好。（圖／翻攝自renebaebae IG）



Irene的肌膚保養真的不是靠修圖，她自己的個人IG也經常上傳自己的淡妝照片，真的看起來就跟拍廣告一樣的水煮蛋肌，尤其是在南韓這樣乾燥的地區，能擁有這樣澎潤飽滿的肌膚，看起來保濕真的做超足啊！

▲Irene肌膚澎潤又飽滿。（圖／翻攝自cliniquekorea IG）



保養肌膚不但不能偷懶，更重要的是選對產品，倩碧的水磁場72小時超循環保濕凝膠，早就是品牌超級熱銷的明星商品，很多人用過一罐之後，都會不斷回購，而且一次都是3、4瓶的囤貨，就怕它突然之間停產，可見厲害的程度。

▲倩碧超級熱賣的保濕凝膠。（圖／翻攝自cliniquekorea IG）



保水鎖水真的很重要，而且是一年四季的課題，想和Irene一樣肌膚無瑕，可以從使用倩碧的水磁場72小時超循環保濕凝膠開始，感受一下這罐小粉橘的魅力。

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