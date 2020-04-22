有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多

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曖昧是多數人交往前都會經過的階段，不過卻不是所有曖昧都能得到圓滿結局，原因就在於個性天差地遠的兩人，實在碰撞不出火花，就算關係再好也是原地踏步，從星座角度來看，以下三大配對就是難以成為戀人！

1. 射手座 X 巨蟹座

射手與巨蟹的配對可以是朋友，卻很難是戀人，因為兩人的個性一個務實一個自由，射手在交往前會是一個非常適合溝通的人選，不過交往後卻會保留自己最初的模樣，不願意為感情做出絲毫退讓，反觀巨蟹卻是為了大局一再讓步，再加上射手喜歡對方卻不表達，巨蟹則是等待對方開口，所以始終無法朝著戀人關係邁進。

2. 摩羯座 X 水瓶座

水瓶座天生鬼靈精怪的個性剛遇到摩羯時，或許是新鮮的組合，不過時間一久就會發現，兩人在乎的很多面向其實完全不同，水瓶及時行樂活在當下，對於摩羯卻是一種耽誤時間的表現，感情上容易互相牽絆，不過若是維持朋友關係，就能順利培養默契。

3. 雙魚座 X 金牛座

雙魚座對於愛情的幻想從未停止過，也會在對方身上強加許多條件，不過金牛相對務實許多，在朋友關係時就能發現金錢觀是一大不和之處，雙魚更加希望愛情能夠維持浪漫，金牛卻寧可在初期浪漫，後期回歸平淡，如此一來的差距很容易讓對方有冷淡的錯覺，因而無法繼續發展。

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