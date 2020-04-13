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潤娥短髮新造型曝光！粉絲快要認不出評價超兩極：我覺得不行

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▲潤娥短髮。（圖／翻攝自IG）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@yoona__lim

南韓女星潤娥以波浪長捲髮的甜美浪漫造型深植人心，昨（12日）於IG貼出了驚人短髮照讓粉絲們驚訝萬分，澎厚的瀏海短髮造型不禁讓人覺得變了一個人，網友們評價也相當兩極，有人留言：「活像洋娃娃！」、「神仙顏值就是百搭。」但也有不少人表示：「開玩笑嗎？」、「我覺得不行。」

▲潤娥短髮。（圖／翻攝自IG）

在疫情尚未完全穩定之前，偶像、藝人們也和大家一樣，為減少染疫風險盡量待在家中，但同時也非常盡責的不忘持續與粉絲互動，韓星潤娥除了發發工作照，日前更與大家分享了手作甜點。而最近Po出的肩上短髮照片，突然轉變了平時的風格，讓粉絲們措手不及，在留言串引起一陣討論。

▲潤娥短髮。（圖／翻攝自IG）

其實本次釋出的短髮照片是工作時所配戴的假髮，在今年為雜誌《L'OFFICIEL》拍攝的一組時尚大片中也曾出現過，雖然潤娥並不是沒有留過短髮，不過相比先前較有空氣感且露出額頭的清秀甜美短髮，這次的短髮稍顯得髮量過多且厚重不自然，大片的瀏海剛好切齊在眼睛上方，壓住了不少面積，讓臉部比例變得不太勻稱。也難怪某些粉絲們認為這髮型無法顯現潤娥的美：「這是誰？」、「開玩笑嗎？」、「我覺得不行。」但也有大批鐵粉支持：「好可愛！」、「跟洋娃娃一樣。」、「潤娥芭比」瘋狂吸讚。

▲潤娥短髮。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥 。（圖／翻攝自潤娥IG）

▲潤娥於2018年時的自然短髮造型。

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關鍵字：

潤娥, 南韓, 女星, 髮型, 短髮, 假髮
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