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KOL的最愛日牌聯名啦！NeedlesＸBEAMS打造70年代闊腿褲　藍紫蝴蝶更唯美

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編輯／Duke

備受年輕人推崇的日本選貨店BEAMS，近年來為台灣引進許多日系品牌，當中設計師清水慶三所主理的Needles更成為歐美名人與潮流KOL的最愛。最近BEAMS就找來Needles打造店鋪獨占系列，並以70年代元素製作闊腿褲、運動褲等Needles著名的單品，同時還獨家推出女性系列，來造福喜愛美式休閒風格的女孩。

此次的Needles X BEAMS聯名系列，取材自1970年代美國的經典元素，這是一個充滿嬉皮、Disco以及女性主義的時代，喇叭褲、連身裙、長裙等單品當道，因此該系列將主軸放在工作外套、牛仔闊腿褲、條紋運動褲以及連身裙上，並採用Needles標誌性的蝴蝶刺繡Logo搭配紫色調來呈現復古氣息。

▲Needles X BEAMS。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲工作外套與牛仔闊腿褲，定價分別為日圓63,800元（約台幣17,500元）、日圓19,800元（約台幣5,450元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲Needles X BEAMS。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲條紋運動褲，定價為日圓24,200元（約台幣6,650元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲Needles X BEAMS。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲連身裙，定價為日圓30,800元（約台幣8,500元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

此外，該系列另有推出西裝外套、西裝褲、襯衫、T-Shirt、漁夫帽以及拖鞋。完整的Needles X BEAMS聯名系列單品，現在已經登錄日本BEAMS官網販售；女性系列的襯衫、條紋運動褲、連身裙、長裙以及T-Shirt單品，目前則在官網開放預購，不過，日本BEAMS官網不開放國際貨運，想要購入可能要請日本友人幫忙囉。

▲Needles X BEAMS。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲西裝外套與長褲，定價分別為日圓40,700元（約台幣11,200元）、日圓24,200元（約台幣6,650元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲Needles X BEAMS。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲襯衫，定價為日圓25,300元（約台幣6,950元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲Needles X BEAMS。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲長裙，定價為日圓29,700元（約台幣8,150元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲Needles X BEAMS。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲T-Shirt，定價為日圓12,100元（約台幣3,300元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲Needles X BEAMS。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲漁夫帽與拖鞋，定價分別為日圓12,100元（約台幣3,300元）、日圓8,250元（約台幣2,250元）。（圖／翻攝自BEAMS官網）

與此同時，BEAMS也與知名鱷魚鞋公司Crocs進行合作，並定調火熱的Outdoor風格，推出4款以釣魚背心為設計概念的涼鞋。其中，擁有D型扣環、網布設計的涼鞋定價為日圓6,600元（約台幣1,800元），帶有皮帶與扣環的涼鞋定價則為日圓7,700元（約台幣2,100元）。

▲Needles X BEAMS。（圖／翻攝自BEAMS官網）

▲BEAMS攜手Crocs打造4款utdoor風格涼鞋。（圖／翻攝自BEAMS官網）

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關鍵字：

BEAMS, Needles, 清水慶三, 闊腿褲, 運動褲, 美式休閒, 嬉皮, Disco, 蝴蝶刺繡, 鱷魚鞋, Crocs, Outdoor, 涼鞋
fashion.net

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