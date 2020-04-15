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青春露、金盞花化妝水超低價！手刀衝「經典特賣」　 連續7天不間斷

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文／C編

母親節即將到來，保養品絕對是很好的送禮選擇，尤其經典商品，更是很多人想下手的目標，不想出入公共場合沒關係，購物網站「Her和她」推出「經典特賣」，精選了5款最夯保養品，連續一周有超划算價格，絕不容錯過 ，可以買給媽媽、自己囤貨，兩全其美。

契爾氏 金盞花化妝水

▲金盞花化妝水，250ml，原價1,600元、特價1,198元。點我購買。

契爾氏的金盞花化妝水又被網友稱為是「濕敷神水」，不但裡面有花瓣讓人感到療癒，濕敷可以幫助舒緩泛紅狀態，還可以用來冰鎮夏天曬後肌膚，使毛孔更加細緻，因此得神水的名號，受到很多人喜歡，只要有特價，一定要買下。

倩碧 水磁場72小時超循環保濕凝膠

▲Red Velvet,倩碧,Irene,保養,保濕,水磁場,美肌。（圖／Her）

▲水磁場72小時超循環保濕凝膠，75ml，原價1,800元、特價999元。點我購買。

用過的網友都大讚使用起來清爽又保濕，只要回購，一次都會囤貨3、4罐，就怕它缺貨，凝凍的質地不但很適合台灣夏天潮濕黏膩的天氣，保濕程度更是超級有感，用完的隔天就可以感受到肌膚的澎潤保水。

資生堂 百優精純乳霜加大版

▲Her和她資生堂百優。（圖／公關照）

▲百優精純乳霜，75ml，原價3,300元、特價2,480元。點我購買。

資生堂的百優精純乳霜1989年推出，到現在超過30年，不打廣告還是賣翻天，是很多媽媽化妝台上絕對不可以缺少的保養品，雖然是乳霜的質地，但是使用起來一點都不會過於厚重，非常滑順好推勻，使用完的肌膚細滑感受讓人一用就會上癮。

SK-II青春露

▲Her和她青春露。（圖／翻攝SKII官網、IG）

▲Her和她 青春露。（圖／Her）

▲青春露，230ml，原價6,250元、特價3,788元。點我購買。

日本清酒釀酒廠的釀酒師，即便年事已高，他們的手卻比一般人還要細緻滑嫩，原來是因為裡面的Pitera成分，讓肌膚永保青春，也造就了青春露的傳奇，而每次到母親節檔期，青春露也是很多人都必搶的商品，和媽媽、姊妹們手牽手一起囤貨。

雅詩蘭黛 特潤超導修護露

▲母親節,契爾氏,雅詩蘭黛,資生堂。（圖／翻攝IG）

▲Her和她保養 雅詩蘭黛小棕瓶。（圖／公關照）

▲特潤超導修護露，75ml，原價3,850元、特價2,338元。點我購買。

被暱稱為「小棕瓶」的雅詩蘭黛特潤超導修護露是熱門明星商品，而且受到許多女星的追捧，像是小S、Ella都是忠實粉絲，就算偶爾po出素顏照，看起來甚至比上妝還要年輕，可見小棕瓶的威力，造就年輕細滑的肌膚狀態，打造出巨星級的光澤。

關鍵字：

Her和她, 倩碧, 資生堂, 雅詩蘭黛, 精華, 保養, 金盞花化妝水, 水磁場保濕凝膠, 小棕瓶, 百優精純乳霜
fashion.net

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