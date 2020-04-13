吳姍儒自認宅到變黃臉婆　逛PORTSPURE狂叫經紀人打包

▲ 吳姍儒自認宅在家太久變黃臉婆，藉由工作之名逛PORTSPURE過癮。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

PORTS 1961副線PORTSPURE低調進駐微風南山，於今（13日）請到藝人吳姍儒現身演繹SS20春夏系列，讓許久未出門血拼的她直呼：「這間店的風格就是我的衣櫃，叫經紀人包起來！」轉眼間吳姍儒已成甜美一姐，不過回顧剛出道時期，她頓時笑場，「我以前是時尚災難」。

▲ 吳姍儒直呼走進PORTSPURE就像走進自己的衣櫃，。（圖／品牌提供）

疫情期間PORTSPURE低調進駐微風南山設立全新專門店，店內成列色彩繽紛的2020春夏系列，邀請到藝人吳姍儒現身演繹，雖然這段期間減少許多工作，不過她隨即切換回專業女明星架勢，換上頗具玩味的白色T恤搭配淺藍色綁帶背心，吳姍儒表示：「很久沒逛街了，所以出來定裝超開心，這間店的風格完全就是我的衣櫃。」現在看似穿著鮮少有失誤，不過吳姍儒坦言，剛出道時簡直就是時尚災難，常常拿起一件自己覺得很美的衣服，朋友卻立馬補槍：「快放下。」讓吳姍儒經過日積月累才逐漸認識自己的風格，就像此次上身的牛仔寬褲，非常適合亞洲女生的梨形身材，包括寬鬆剪裁和漸層細節都讓吳姍儒愛不釋手。

▲ 吳姍儒購物屬於快狠準路線，不過疫情影響許久沒血拼。（圖／品牌提供）

私下購物也屬於快狠準路線的吳姍儒自招喜歡一個人逛街，而且瞄準以後就會進店買單迅速離場，唯獨優惠或者折扣時才會與櫃姐聊上很久，不過最近受到疫情影響，吳姍儒多數時間只能待在家中，她也搞笑表示：「最近每天就是在家看書煮飯，直到煮到了第8天才驚覺自己變成黃臉婆。」而後她也補充居家生活迷上拍抖音，「有被社群媒體激到，就開始在家也會捲捲頭髮、噴點香水，讓自己保持少女。」

▲ 吳姍儒大愛PORTSPURE中性帶有女人味的風格，「內在二元」靈感運用了對比色系相當實穿，寬褲NT$10,980。（圖／品牌提供）

PORTSPURE延伸主線風格，擅長以解構打造一衣多穿的實用單品，利用綁帶、鈕釦等設計元素使每件衣服都有多種穿法，像是此次的「內在二元」靈感，矛盾之中保留平衡，包括粉嫩色系的洋裝、蝴蝶結背心等單品，同時也運用了對比色系及撞色拼接圖案等元素打造二元概念，吳姍儒也提到，品牌設計介於女孩與中性之間，更能豐富日常實穿性。

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